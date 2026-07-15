Почему маленькая квартира похожа на спичечный коробок — ошибки, которые делают ее тесной и неуютной

Эти вещи визуально съедают пространство

Маленькая квартира легко кажется ещё меньше — достаточно пары неудачных решений на этапе ремонта. При этом многие из них поначалу выглядят вполне логично: тёмные стены, массивная мебель, контрастные детали.

Что чаще всего «съедает» пространство

Главная ошибка — создавать лишние визуальные границы и перегружать интерьер деталями. Мелкие узоры, контрастные плинтусы, разные напольные покрытия и пороги дробят комнату, из‑за чего она кажется набором крошечных клетушек.

Тяжёлые шторы и одна люстра на всю комнату усиливают эффект: углы остаются тёмными, а пространство — давящим.

Практические советы: как вернуть воздух в интерьер

Выбирайте светлые оттенки и крупные форматы: крупная плитка в санузле, единый пол без порогов, стены в нейтральных тонах визуально добавляют объёма.

Отдавайте предпочтение мебели на ножках и встроенным решениям: шкаф до потолка в цвет стен почти растворяется в пространстве, а кровать с ящиками экономит место для хранения.

Продумывайте свет слоями: вместо одной люстры используйте комбинацию бра, торшеров и локальной подсветки — так комната будет выглядеть просторнее вечером.

Тонкости, о которых часто забывают

Не захламляйте подоконники — они перекрывают естественный свет, а он критически важен для маленькой квартиры.

Откажитесь от открытых полок, если не готовы ежедневно поддерживать идеальный порядок: закрытые системы хранения делают интерьер аккуратнее.

И обязательно делайте замеры до покупки мебели: даже идеальный на фото диван может оставить в комнате проходы шириной с ладонь.

Вывод

Грамотный дизайн маленькой квартиры — это не про отказ от уюта, а про продуманную экономию места и света. Достаточно избегать типичных ошибок и использовать простые визуальные приёмы, чтобы пространство ощущалось свободным и комфортным. Об этом сообщает автор канала "REMPLANNER | СТУДИЯ ДИЗАЙНА | ПЛАНИРОВЩИК ДЛЯ РЕМОНТА" (18+).

Личный опыт автора

Когда я обустраивала свою небольшую квартиру, сначала хотела сделать акцентную тёмную стену — казалось, это добавит глубины. Но в комнате с окнами на север такой цвет сразу сделал пространство мрачным, и пришлось перекрашивать. С тех пор выбираю светлые тона, добавляю объём за счёт зеркал и стараюсь не ставить мебель вплотную к стенам. Сейчас в квартире свободно, хотя площадь не изменилась — просто теперь каждый сантиметр работает на комфорт.

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