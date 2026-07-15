703 метра амбиций и «новодел» Растрелли: за что ЮНЕСКО критикует новую стройку в Лахте

Специалисты миссии не ободрили несколько строек в Северной столице.

Эксперты ЮНЕСКО опубликовали свежий доклад, где прокомментировали строительство небоскребов в Петербурге.

Их вердикт однозначен: новые гигантские башни «Газпрома» могут навсегда испортить облик города.

Что хотят построить?

Речь идёт о проектах «Лахта-центр 2» и «Лахта-центр 3». Если первый небоскрёб уже привычен глазу, то новые башни поражают воображение.

«Лахта-2» должна стать вторым по высоте зданием в мире (703 метра).

должна стать вторым по высоте зданием в мире (703 метра). «Лахта-3» чуть ниже, но тоже внушительна — 555 метров.

Для сравнения: высота уже существующей башни — «всего» 462 метра. Стройку планируют развернуть в Приморском районе и завершить к 2031 году.

В чем главная претензия ЮНЕСКО?

Специалисты считают, что новые гиганты просто «раздавят» историческую панораму, пишет "ДП" со ссылкой на документ.

Петербург строился как город с четкой иерархией: купола соборов и шпили были главными акцентами. Башни-гиганты на горизонте ломают эту гармонию.

По мнению экспертов, это нанесёт «необратимый ущерб». Виды на Неву и Финский залив, которыми мы привыкли любоваться, изменятся навсегда.

При этом ЮНЕСКО не против застройки Лахты в целом. Организация лишь просит, чтобы новые здания не спорили с историческим центром.

Не только небоскрёбы: под ударом Смольный и Охта

В докладе досталось и другим громким проектам:

Колокольня Смольного собора. Её хотят достроить по старым чертежам Растрелли, но ЮНЕСКО против. Почему? Современные материалы и другое место постройки сделают её «новоделом», который испортит подлинный ансамбль собора. Охтинский мыс. Там планируют бизнес-центр, но под землей лежат ценные руины шведской крепости. Эксперты боятся, что стройка их уничтожит. Дворец бракосочетания. Проект на полуострове Рожок также вызвал критику за несоответствие стилю города.

Что дальше?

Пока подготовка к стройке идет своим ходом. Главный вопрос теперь в том, прислушаются ли в Петербурге к мировому сообществу или городская панорама окончательно превратится в лес из стекла и стали.

Большинство градозащитников надеются на компромисс. Ведь современный город должен развиваться, но не ценой потери своего уникального «лица».

Ранее «Городовой» рассказывал, нужны ли Петербургу новые небоскребы.