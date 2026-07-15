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703 метра амбиций и «новодел» Растрелли: за что ЮНЕСКО критикует новую стройку в Лахте

Опубликовано: 15 июля 2026 15:15
 Проверено редакцией
703 метра амбиций и «новодел» Растрелли: за что ЮНЕСКО критикует новую стройку в Лахте
703 метра амбиций и «новодел» Растрелли: за что ЮНЕСКО критикует новую стройку в Лахте
Global Look Press / Zamir Usmanov
Специалисты миссии не ободрили несколько строек в Северной столице. 

Эксперты ЮНЕСКО опубликовали свежий доклад, где прокомментировали строительство небоскребов в Петербурге.

Их вердикт однозначен: новые гигантские башни «Газпрома» могут навсегда испортить облик города.

Что хотят построить?

Речь идёт о проектах «Лахта-центр 2» и «Лахта-центр 3». Если первый небоскрёб уже привычен глазу, то новые башни поражают воображение.

  • «Лахта-2» должна стать вторым по высоте зданием в мире (703 метра).
  • «Лахта-3» чуть ниже, но тоже внушительна — 555 метров.

Для сравнения: высота уже существующей башни — «всего» 462 метра. Стройку планируют развернуть в Приморском районе и завершить к 2031 году.

В чем главная претензия ЮНЕСКО?

Специалисты считают, что новые гиганты просто «раздавят» историческую панораму, пишет "ДП" со ссылкой на документ.

Петербург строился как город с четкой иерархией: купола соборов и шпили были главными акцентами. Башни-гиганты на горизонте ломают эту гармонию.

По мнению экспертов, это нанесёт «необратимый ущерб». Виды на Неву и Финский залив, которыми мы привыкли любоваться, изменятся навсегда.

При этом ЮНЕСКО не против застройки Лахты в целом. Организация лишь просит, чтобы новые здания не спорили с историческим центром.

Не только небоскрёбы: под ударом Смольный и Охта

В докладе досталось и другим громким проектам:

  1. Колокольня Смольного собора. Её хотят достроить по старым чертежам Растрелли, но ЮНЕСКО против. Почему? Современные материалы и другое место постройки сделают её «новоделом», который испортит подлинный ансамбль собора.
  2. Охтинский мыс. Там планируют бизнес-центр, но под землей лежат ценные руины шведской крепости. Эксперты боятся, что стройка их уничтожит.
  3. Дворец бракосочетания. Проект на полуострове Рожок также вызвал критику за несоответствие стилю города.

Что дальше?

Пока подготовка к стройке идет своим ходом. Главный вопрос теперь в том, прислушаются ли в Петербурге к мировому сообществу или городская панорама окончательно превратится в лес из стекла и стали.

Большинство градозащитников надеются на компромисс. Ведь современный город должен развиваться, но не ценой потери своего уникального «лица».

Ранее «Городовой» рассказывал, нужны ли Петербургу новые небоскребы.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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