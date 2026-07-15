Больше не храню помидоры в холодильнике — соседка показала способ, и они лежат свежими до 3 месяцев

Многие хозяйки уверены: холодильник — лучшее место для хранения овощей. С томатами это правило не работает. Низкие температуры разрушают их структуру, делая мякоть водянистой и безвкусной. Между тем существуют простые и проверенные способы сохранить их свежими и ароматными без холодильника, пишет эксперт по домоводству Елена Матвеева.

При низкой температуре в помидорах разрушаются клеточные мембраны, ферменты теряют активность. В результате характерный сладковато-кислый вкус исчезает, мякоть становится рыхлой и мучнистой. Оптимальные условия для хранения — сухое прохладное место с температурой около +18...+20C, без резких перепадов и прямого солнечного света.

Всегда отправляла помидоры в холодильник, но замечала, что они становятся безвкусными уже на второй день. Когда я попробовала способ с бумагой и коробкой, томаты оставались сочными больше двух недель. Особенно удивило хранение в золе — я использовала его для плотных сортов, и они пролежали почти три месяца без потери вкуса. Теперь не кладу помидоры в холодильник и всегда использую один из этих методов.