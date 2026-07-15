Под строгим запретом: вот чем категорически нельзя кормить кур – последствия будут фатальными

Категорически не давайте эти продукты курам

Рацион кур должен быть разнообразным и включать в себя не только зерновые культуры, но и другие компоненты. В связи с этим возникает практика кормления птиц пищевыми отходами со стола. Однако, они могут представлять угрозу для птичьего здоровья. Некоторые продукты способны вызвать не только отравление, но и летальный исход.

Физиология птиц существенно отличается от человеческой, что делает привычные для нас продукты потенциально опасными для несушек. Автор канала «Куры. Деревня. Хозяйство» провела анализ таких продуктов и объяснила механизмы их негативного воздействия.

Сырой картофель

Сырой картофель содержит соланин — токсичное вещество, оказывающее негативное влияние на нервную систему. Особую опасность представляют очистки и ростки, которые часто используются в качестве корма для кур. При желании использовать картофельные отходы в рационе птиц, их необходимо предварительно отварить, так как термическая обработка разрушает соланин.

Зеленые помидоры

Зеленые помидоры и их листья содержат томатин — вещество, способное вызвать остановку сердца. В то время как спелые красные помидоры безопасны, зеленые представляют смертельную угрозу для птиц.

Ботва томатов также представляет опасность. Необходимо исключить возможность свободного доступа кур к томатным грядкам.

Авокадо

Кожура и косточка авокадо содержат токсин персин, оказывающий разрушительное воздействие на легочную систему птиц. Употребление даже 5 граммов этих компонентов может привести к фатальным последствиям. Авокадо не следует включать даже в компостную кучу, поскольку птицы могут случайно употребить его во время выгула.

Очень важно тщательно контролировать рацион несушек. Рекомендуется консультироваться с опытными птицеводами и изучать специализированную литературу, поскольку любая ошибка может повлечь за собой серьезные проблемы. Не следует проводить эксперименты с питанием кур и экономить на нем, так как это напрямую влияет на их здоровье и продуктивность.

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