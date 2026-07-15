Переехала в США три года назад - к пяти вещам так и не привыкла: поймет каждый россиянин

Названы особенности США, к которым не получится привыкнуть

Кажется, что жизнь в США должна напоминать кино, но реальность чаще всего отличается от мечтаний. Автор дзен-канала “Путешествия с фотокамерой” рассказала, что ее знакомая переехала в Америку три года назад, но так и не смогла привыкнуть к некоторым местным особенностям.

Drive-thru не только у фастфуда

В России есть бургерные, в которых можно получить еду и напитки прямо из автомобиля. В США пошли дальше, так как здесь можно приехать в банк, аптеку или продуктовый магазин. Этот подход экономит время, но лишает возможности общения с людьми.

Большие упаковки товаров

Здесь принято покупать молоко в канистрах, большие куски рыбы или мяса. Американцы не привыкли брать обычные объемы товара, так как это приводит к переплатам. Такая система удобна для больших семей, но если человек живет один, то большие упаковки не представляют никакой ценности.

Сплошные подписки

В России принято оформлять подписки на музыку, фильмы. В США существуют подписки на еду, витамины, корм для животных, носки, напитки, цветы, одежду и т.д. Эта система кажется удобной только на первых этапах, но позже она начинает раздражать.

Кредиты

“В США кредит — это не решение на экстренный случай, а способ жить. Почти всё оформляется в рассрочку: техника, мебель, даже абонемент в спортзал. Не говоря уже о домах и автомобилях. Кредитная история влияет на всё: аренду жилья, работу, страховку. Без неё ты будто человек без биографии”, - сообщил источник.

“Дружба” с незнакомцами

Американцы являются общительными людьми, поэтому они могут обсуждать с незнакомцами погоду, настроение, внешний вид и т.д. Многим нравится такая черта местных жителей, но интровертам тут придется сложно.

Опыт автора

При посещении США меня больше всего удивили большие упаковки товаров. Складывается впечатление, что находишься в каком-то фильме. Огромные товары встречаются практически в каждом супермаркете, на заправках.

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