Королю «дал почитать»: почему книга Александра II попала к испанскому маркизу и как вернулась домой

Книгу передал в дар музею Александр Казачков.

Из руин дворца в мадридскую лавку

Всё началось с книги. В XIX веке в Париже издали роман «Саша» о жизни фрейлины при русском дворе. Книга принадлежала лично императору Александру II и хранилась в Александровском дворце в Царском Селе.

На ней стоял штамп императорской библиотеки — знак того, что вещь редкая и ценная.

Во время Великой Отечественной войны город Пушкин (Царское Село) был оккупирован. В 1943 году среди развалин дворца книгу подобрал испанец Игнасио де Мельгар.

Он был из «Голубой дивизии» — испанского формирования, которое воевало на стороне Германии. Игнасио не просто забрал книгу, он подписал её: «Подобрал среди развалин... Экслибрис царя Александра II».

Спустя десятилетия эта книга оказалась на полке обычного букинистического магазина в Мадриде. Там её и нашел известный российский переводчик Александр Казачков, сообщает сайт музея.

Он выкупил реликвию, а после его смерти вдова коллекционера решила: книга должна вернуться домой.

Совесть испанского врача

Книга Александра II — не единственный «возвращенец». Вместе с ней в музей передали еще три предмета: старый путеводитель по Петергофу, фарфоровую чернильницу и перо.

Эти вещи привез из России военный врач Луис Суарес-Карреньо. Его госпиталь во время войны стоял в Павловске.

Перед смертью доктор завещал своей дочери Маргарите вернуть всё, что он забрал из разрушенных пригородов Ленинграда. Дочь исполнила волю отца.

Особое внимание привлекла фарфоровая чернильница «Шота Руставели». Её сделала знаменитый мастер Наталия Данько на Ленинградском фарфоровом заводе прямо перед войной, в 1938 году. Теперь это редкий коллекционный экземпляр.

Трагедия за страницами путеводителя

Иногда за обычной вещью скрывается целая жизнь. В руки музейщиков попал старый путеводитель с автографом Анны Комеловой. Она работала в музее Царского Села с 1918 года.

Её судьба была типичной для того времени: в 30-е годы её арестовали и отправили в ссылку на Север. Перед самой войной она смогла вернуться в Ленинград, но пережить блокаду ей не удалось — Анна умерла в 1942 году.

Теперь её книга снова в фондах, напоминая о людях, которые хранили нашу историю.

Масштаб потерь: капля в море

Чтобы понять важность этих находок, нужно посмотреть на цифры. До революции в библиотеках Царского Села было 25 тысяч книг.

После войны и грабежей их осталось в четыре раза меньше. Оккупанты вывозили всё фургонами, в основном в Германию и Австрию.

За последние 30 лет в музей вернули 126 книг. Это кажется мелочью на фоне тысяч утраченных томов. Но для сотрудников музея каждый такой случай — чудо.

В старых учетных книгах напротив надписи «утрачено» они, наконец, с гордостью ставят штамп «возвращено».

Кто помог возвращению?

Это событие не случилось бы само по себе. Большую роль сыграла Татьяна Пигарёва, руководитель Института Сервантеса в Москве.

Именно она помогла связаться с испанскими владельцами и организовать передачу предметов.

Интересный факт: Александр Казачков, нашедший книгу Александра II, заметил забавную иронию истории.

Первый владелец книги (царь) и тот, кто нашел её в руинах (маркиз де Мельгар), были знатными особами. Маркиз вел свой род от Фернандо I Великого, первого короля Кастилии.

Получилось, что один «император» передал почитать книгу потомку другого монарха, пусть и через войну.

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