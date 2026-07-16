1 ст. ложка на ведро воды — и чахлую петунию не унять: превращается в невероятно пышный куст

Садоводы ценят петунию за её обильное и яркое цветение. Однако для достижения желаемого результата это растение требует не только регулярного полива, но и качественных подкормок, что не всегда удаётся обеспечить.
Существует распространённое мнение, что петунии нуждаются исключительно в фосфорно-калийных удобрениях. Тем не менее, азот также является важным элементом для их развития. Недостаток азота может привести к пожелтению листьев и скудному цветению. Внесение азотсодержащих подкормок способно стимулировать активное и красочное цветение, поэтому рекомендуется применять их своевременно.
Какие элементы важны для петунии
Кальциевая селитра демонстрирует высокую эффективность для всех сортов петунии. Это удобрение содержит комплекс питательных веществ, необходимых растениям в летний период. Кальций способствует лучшему усвоению азота, что позволяет оперативно решить проблемы с пожелтением листвы и отсутствием бутонизации.
Как приготовить подкормку
Для приготовления раствора потребуется 1 столовая ложка вещества на 10 литров воды.
Разведите удобрение, после чего приступайте к корневому поливу. На каждое растение рекомендуется использовать около 100 мл раствора. Для достижения высокой эффективности достаточно однократного внесения кальциевой селитры.
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