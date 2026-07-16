В 3 раза дешевле Египта и море теплее, чем в Турции: россияне открыли отличный курорт с морем - Анапа в пролете

Азовское море в последние годы становится достойной альтернативой переполненному Черноморскому побережью.

Пока в Сочи и Анапе цены на жилье бьют рекорды, а пляжи напоминают конвейерную ленту, восточное побережье предлагает совершенно иную философию отдыха. Здесь нет шумных набережных и круглосуточных клубов, зато есть ласковое мелководье, демократичные ценники и возможность забыть о чувстве локтя на пляже. Выбирая между гламуром и уютом, стоит рассмотреть этот вариант для спокойного семейного отпуска.

Температура воды и детский комфорт

Главный козырь Азовского побережья – это уникальный тепловой режим. Вода здесь прогревается необычайно быстро благодаря малой глубине у берега, которая работает как природный аккумулятор тепла.

Уже в июле столбик термометра в воде стабильно держится на отметке 26–28 градусов, что на несколько градусов выше соседнего Черного моря. Такие условия идеальны для маленьких путешественников: плавный пологий заход и отсутствие резких перепадов глубин.

Инфраструктура или дикая природа

При выборе конкретного места стоит четко определить приоритеты, так как курорты Азова сильно различаются по атмосфере:

Для активных туристов предпочтительнее остановиться в Ейске. Здесь развитая городская среда, железнодорожное сообщение, множество рынков, кафе и прогулочная набережная.

Для искателей уединения подойдут тихие поселки Голубицкая, Кучугуры или Пересыпь. Рядом с ними находятся природные спа-салоны: грязевые вулканы и долина лотосов, куда можно добраться самостоятельно.

Для отдыха с детьми стоит присмотреться к Таганрогу и Приморско-Ахтарску, где сочетаются благоустроенные пляжи и необходимая городская инфраструктура.

Однако при планировании маршрута учтите важный нюанс: транспортное сообщение между поселками оставляет желать лучшего. Если вы намерены исследовать несколько мест за одну поездку, подумайте о бронировании автомобиля заранее, чтобы не зависеть от скудного расписания местных автобусов.

Особенности пляжей и бытовые хитрости

Покрытие пляжей представляет собой смесь мягкого песка и перемолотого ракушечника. Это природное сочетание требует осторожности при ходьбе, поэтому опытные путешественники настоятельно советуют взять с собой специальную обувь для купания – аквашузы или тапки на толстой подошве. Что касается комфорта, то свободного пространства здесь значительно больше, чем на перегруженных черноморских курортах. У вас не возникнет необходимости стелить полотенце вплотную к соседям, а расстояние между шезлонгами позволит наслаждаться уединением даже в разгар сезона.

Личный опыт

Автор «Городового» Алина Владимирова сама отдыхала в Голубицкой с ребенком двух лет – это было лучшее решение. Спокойный заход в воду, отсутствие очередей в столовые и вечерние прогулки по пустынному берегу подарили нам настоящий релакс, которого так не хватает в шумной Анапе.

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