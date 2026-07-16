Отличить барокко от классицизма на вьетнамском: более 1000 гидов Петербурга готовятся к рекордному турпотоку

Специалисты официально пополнили городской реестр квалифицированных экскурсоводов.

Санкт-Петербург всегда был главным магнитом для туристов в России. Но чтобы держать марку, мало просто иметь красивые дворцы — нужно уметь о них интересно рассказать.

Недавно в городе прошел очередной этап проверки экскурсоводов.

Экзамен для профессионалов

На днях петербургские гиды и переводчики сдавали серьезный экзамен. Это не просто формальность. Комиссия строго проверяла, не путает ли гид барокко с классицизмом и знает ли он историю города на зубок.

Но главное — это знание языков. В этот раз упор сделали не только на привычный английский или французский, но и на более редкие направления, например, вьетнамский, рассказал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Зачем? Чтобы гости из любой страны чувствовали себя как дома.

Тысяча «официальных» голосов

Теперь в городском реестре числится 1013 дипломированных гидов-переводчиков. Зачем это нужно обычному туристу? Всё просто: наличие гида в реестре — это гарантия качества.

С таким специалистом вы не услышите выдуманных легенд вместо исторических фактов, а сама экскурсия не превратится в скучный пересказ учебника.

Кстати, сейчас в России введена обязательная аттестация для всех гидов. Это помогает убрать с рынка тех, кто работает без знаний и лицензий.

Туристов становится всё больше

Цифры впечатляют. Судите сами:

В 2025 году город посетили 12,5 миллионов человек.

человек. В этом сезоне планку планируют поднять выше 13 миллионов .

. Почти миллион гостей приехали к нам из-за границы.

Власти города отмечают, что турпоток растет стабильно. В 2025 году он увеличился на 7%, а в 2026 году ожидается прирост еще на 5%.

Что это значит для города?

Такой наплыв гостей — это не только очереди в Эрмитаж. Это новые рабочие места, доходы в бюджет и развитие городской среды.

Чтобы справляться с таким количеством людей, город развивает «Новую туристическую географию».

Это значит, что гостям показывают не только Дворцовую площадь, но и современные пространства вроде «Севкабель Порта» или «Новой Голландии».

Петербург готов принимать путешественников со всего мира на самом высоком уровне. А профессиональные гиды сделают так, чтобы каждая прогулка по городу запомнилась надолго.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Петербург уступил место гастроносический столицы Казани.