Готовлю малосольные огурцы по-корейски - получается великолепная закуска: пикантная и вкусная

Любители малосольных огурцов должны обязательно попробовать закуску по-корейски. Они готовится из огурцов со специями, при этом получаются очень вкусными. Портал “Аймкук” поделился рецептом.
Ингредиенты:
- огурцы свежие - 300 г;
- кунжут - 1 столовая ложка;
- чеснок - 1 зубчик;
- соевый соус - 1 столовая ложка;
- уксус 6% - 1 столовая ложка;
- соль - 1 чайная ложка;
- масло растительное - 1 столовая ложка;
- красный перец - по вкусу.
Приготовление:
Огурцы моем, обрезаем кончики и нарезаем плоды четвертинками. Перекладываем их в миску. Добавляем соль, тщательно перемешиваем огурцы и оставляем на 15 минут. Сливаем лишнюю влагу.
Добавляем молотый красный перец, соевый соус, уксус и растительное масло. Чеснок чистим, измельчаем и перекладываем к огурцам. Хорошо перемешиваем закуску в течение нескольких минут, накрываем миску пленкой и оставляем при комнатной температуре на 10 минут. После этого огурцы нужно убрать в холодильник на 20 минут.
Готовые огурцы по-корейски посыпаем кунжутом. Его можно предварительно обжарить на сухой сковороде. Эта закуска отлично сочетается с шашлыком, обычными мясными или рыбными блюдами.
Опыт автора
Я пробовала готовить огурцы не только с красным перцем, но и с приправой для моркови по-корейски, где присутствуют и другие специи. От этого закуска приобретает еще более выраженный вкус.
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