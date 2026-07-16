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Готовлю малосольные огурцы по-корейски - получается великолепная закуска: пикантная и вкусная

Опубликовано: 16 июля 2026 02:06
 Проверено редакцией
Готовлю малосольные огурцы по-корейски - получается великолепная закуска: пикантная и вкусная
Готовлю малосольные огурцы по-корейски - получается великолепная закуска: пикантная и вкусная
Городовой ру
Как приготовить закуску из огурцов

Любители малосольных огурцов должны обязательно попробовать закуску по-корейски. Они готовится из огурцов со специями, при этом получаются очень вкусными. Портал “Аймкук” поделился рецептом.

Ингредиенты:

  • огурцы свежие - 300 г;
  • кунжут - 1 столовая ложка;
  • чеснок - 1 зубчик;
  • соевый соус - 1 столовая ложка;
  • уксус 6% - 1 столовая ложка;
  • соль - 1 чайная ложка;
  • масло растительное - 1 столовая ложка;
  • красный перец - по вкусу.

Приготовление:

Огурцы моем, обрезаем кончики и нарезаем плоды четвертинками. Перекладываем их в миску. Добавляем соль, тщательно перемешиваем огурцы и оставляем на 15 минут. Сливаем лишнюю влагу.

Добавляем молотый красный перец, соевый соус, уксус и растительное масло. Чеснок чистим, измельчаем и перекладываем к огурцам. Хорошо перемешиваем закуску в течение нескольких минут, накрываем миску пленкой и оставляем при комнатной температуре на 10 минут. После этого огурцы нужно убрать в холодильник на 20 минут.

Готовые огурцы по-корейски посыпаем кунжутом. Его можно предварительно обжарить на сухой сковороде. Эта закуска отлично сочетается с шашлыком, обычными мясными или рыбными блюдами.

Опыт автора

Я пробовала готовить огурцы не только с красным перцем, но и с приправой для моркови по-корейски, где присутствуют и другие специи. От этого закуска приобретает еще более выраженный вкус.

Ранее портал "Городовой" рассказал, как приготовить джем из слив.

Автор:
Полина Аксенова
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