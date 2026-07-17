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Хайям дал совет, как справиться со всепоглощающей печалью: прислушайтесь – это действительно работает

Опубликовано: 17 июля 2026 21:16
 Проверено редакцией
Хайям дал совет, как справиться со всепоглощающей печалью: прислушайтесь – это действительно работает
Хайям дал совет, как справиться со всепоглощающей печалью: прислушайтесь – это действительно работает
Городовой ру
Мудрость сквозь века

Омар Хайям, выдающийся персидский поэт и философ, оставил после себя богатое наследие глубокомысленных рубаи. В своих произведениях он часто обращался к темам смысла жизни, быстротечности времени и человеческого счастья. Одно из его четверостиший гласит:

О, не растите дерево печали… Ищите мудрость в собственном начале. Ласкайте милых и вино любите! Ведь не навек нас с жизнью обвенчали...

В своем стихотворении Хайям акцентирует внимание на краткости человеческого существования, призывая не тратить его на печаль и сожаления. Он рекомендует избегать «взращивания дерева печали», что подразумевает отказ от зацикленности на проблемах и негативных мыслях. Вместо этого поэт призывает к поиску внутренней мудрости.

Вторая часть рубаи посвящена наслаждению простыми радостями, такими как любовь и вино. В контексте творчества Хайяма вино символизирует не только напиток, но и свободу духа, радость и способность жить настоящим моментом.

Он призывает любить, ценить близких и радоваться каждому дню, осознавая быстротечность жизни. Кроме того, подчеркивается неопределенность продолжительности нашего существования, которое может завершиться значительно быстрее, чем мы предполагаем.

Это четверостишие служит напоминанием о том, что истинное счастье находится не вовне, а внутри нас.

Необходимо развивать способность находить удовлетворение в текущем моменте, избегая откладывания полноценной жизни на неопределенное будущее.

Крайне важно не допускать, чтобы уныние поглощало драгоценное время. Учение Хайяма призывает нас принимать мир во всей его полноте и ценить каждое мгновение.

Ранее мы рассказали, как вычислить предателя среди друзей.

Автор:
Ксения Давыдова
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