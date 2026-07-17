Пять автобусов в обход и кирпич на Тихорецком: как изменится жизнь пассажиров в Калининском и Выборгском районах

Лето — это не только солнце, но и традиционный сезон дорожных работ.
В ближайшее время жителям севера Петербурга и любителям поездок по области придется немного пересмотреть свои привычные маршруты. Рассказываем по порядку, что изменится.
Ремонт на севере города: 18 и 19 июля
В ближайшие выходные (18–19 июля) дорожники займутся асфальтом на стыке Выборгского и Калининского районов.
Перекроют важный участок — от Тихорецкого проспекта до улицы Академика Байкова, сообщили в СПб ГКУ «Организатор перевозок».
Как поедут автобусы: Маршруты № 69, 98, 271 и 283 не смогут проехать напрямую. Они будут объезжать закрытый кусок по проспекту Науки, улице Вавиловых и Северному проспекту.
Автобус № 78 тоже изменит путь: он поедет через проспекты Науки, Тихорецкий и Северный, а затем вернется на улицу Вавиловых.
Что с троллейбусами:
- № 51: Прокатит пассажиров в объезд через Северный и Тихорецкий проспекты.
- № 40: Этот маршрут временно «обрежут». Он будет доезжать от «Старой Деревни» только до кольца на Тихорецком проспекте. Дальше — пешком или на другом транспорте.
Совет: заранее закладывайте лишние 15–20 минут на дорогу. Из-за объездов на соседних улицах (особенно на Науки и Северном) могут собраться плотные пробки.
Едем на праздник: дополнительные рейсы в Ивангород
1 августа Ленинградская область отмечает свой день рождения. В этом году центром торжеств станет Ивангород.
Чтобы все желающие смогли погулять на празднике и спокойно вернуться домой, на линию выпустят дополнительные автобусы.
Главное о маршруте № 842 (Петербург — Ивангород):
- Частые рейсы: Автобусы будут ходить почти каждый час. Первый уходит в 07:00, последние — поздно вечером.
- Для тех, кто засиделся: Из Ивангорода в Петербург добавили поздние выезды в 22:00 и в 23:15. Можно спокойно досмотреть праздничный фейерверк и не переживать, как добраться до дома.
Ранее «Городовой» рассказывал, что в Петербурге перенастроили камеры.