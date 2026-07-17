Пять автобусов в обход и кирпич на Тихорецком: как изменится жизнь пассажиров в Калининском и Выборгском районах

Пять популярных автобусных маршрутов направят в объезд перекрытого участка дороги.

Лето — это не только солнце, но и традиционный сезон дорожных работ.

В ближайшее время жителям севера Петербурга и любителям поездок по области придется немного пересмотреть свои привычные маршруты. Рассказываем по порядку, что изменится.

Ремонт на севере города: 18 и 19 июля

В ближайшие выходные (18–19 июля) дорожники займутся асфальтом на стыке Выборгского и Калининского районов.

Перекроют важный участок — от Тихорецкого проспекта до улицы Академика Байкова, сообщили в СПб ГКУ «Организатор перевозок».

Как поедут автобусы: Маршруты № 69, 98, 271 и 283 не смогут проехать напрямую. Они будут объезжать закрытый кусок по проспекту Науки, улице Вавиловых и Северному проспекту.

Автобус № 78 тоже изменит путь: он поедет через проспекты Науки, Тихорецкий и Северный, а затем вернется на улицу Вавиловых.

Что с троллейбусами:

№ 51: Прокатит пассажиров в объезд через Северный и Тихорецкий проспекты.

Прокатит пассажиров в объезд через Северный и Тихорецкий проспекты. № 40: Этот маршрут временно «обрежут». Он будет доезжать от «Старой Деревни» только до кольца на Тихорецком проспекте. Дальше — пешком или на другом транспорте.

Совет: заранее закладывайте лишние 15–20 минут на дорогу. Из-за объездов на соседних улицах (особенно на Науки и Северном) могут собраться плотные пробки.

Едем на праздник: дополнительные рейсы в Ивангород

1 августа Ленинградская область отмечает свой день рождения. В этом году центром торжеств станет Ивангород.

Чтобы все желающие смогли погулять на празднике и спокойно вернуться домой, на линию выпустят дополнительные автобусы.

Главное о маршруте № 842 (Петербург — Ивангород):

Частые рейсы: Автобусы будут ходить почти каждый час. Первый уходит в 07:00, последние — поздно вечером.

Автобусы будут ходить почти каждый час. Первый уходит в 07:00, последние — поздно вечером. Для тех, кто засиделся: Из Ивангорода в Петербург добавили поздние выезды в 22:00 и в 23:15. Можно спокойно досмотреть праздничный фейерверк и не переживать, как добраться до дома.

Ранее «Городовой» рассказывал, что в Петербурге перенастроили камеры.