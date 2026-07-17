Как выбрать кормушку для кур: совет опытного птицевода – проблем с поголовьем не будет

Как выбрать идеальную кормушку для кур

При разведении домашней птицы важно уделять внимание не только условиям содержания и качеству корма, но и конструкции кормушки. Кормушка представляет собой не просто контейнер для корма, элемент, определяющий социальную иерархию в птичьем сообществе. Габариты и расположение кормушки непосредственно влияют на поведенческие особенности птиц, эффективность расхода корма, а также на их общее состояние здоровья и продуктивность.

Значение размера кормушки

Куры потребляют корм не по строгому расписанию, а с интервалами в 20–40 минут. Ограниченный доступ к питанию неизбежно провоцирует конкуренцию. Доминирующие особи стремятся оттеснить более слабых, что может привести к недостаточному питанию части поголовья. В связи с этим у многих птицеводов возникает вопрос выбора оптимального размера кормушки: длинной или короткой. Рассмотрим этот аспект более детально.

Длинная кормушка: преимущества и недостатки

Установка длинной кормушки целесообразна при наличии соответствующих условий в курятнике.

Такая конструкция кормушки способствует обеспечению доступа к корму для большего количества особей, минимизируя при этом скученность и конкуренцию. Доминирующие особи сталкиваются с трудностями при попытке блокировать доступ к пище для остальных. Помимо этого, данная конфигурация упрощает процесс очистки, что особенно важно в холодное время года, когда загрязнение корма происходит быстрее. Также такая кормушка оптимальна для птичников с высокой плотностью размещения поголовья.

Вместе с тем, следует принимать во внимание, что легкие конструкции подвержены опрокидыванию, в особенности при попытках птиц запрыгнуть на край. Кроме того, транспортировка кормушки может быть затруднительной, особенно в условиях ограниченного пространства.

Короткие кормушки: преимущества и недостатки

Многие предпочитают использовать не одну длинную, а несколько коротких кормушек для птиц.

Несколько коротких кормушек способствуют более равномерному распределению птиц по территории птичника. Доминирующим особям сложно осуществлять контроль над всеми точками кормления одновременно, что позволяет более слабым особям питаться в спокойной обстановке.

В этом случае лотки для корма легче перемещать для ежедневной очистки. Кроме того, размещение нескольких лотков в разных углах птичника упрощает доступ к корму даже для самых пугливых несушек.

При слишком близком расположении коротких лотков теряется эффект рассредоточения птиц, что приводит к возобновлению скученности. Также увеличивается время на обслуживание и индивидуальную чистку каждого лотка. В зимний период корм быстрее остывает и накапливает влагу.

Выбор оптимального лотка для корма

Автор Дзен-канала Овражка Life заметил, что для небольшого поголовья (15-25 кур) с хорошим выгулом предпочтительнее использовать несколько коротких лотков. Это способствует созданию более спокойной обстановки, особенно в птичнике с разновозрастным поголовьем.

В случае большого поголовья (более 30 особей) или при необходимости равномерного распределения корма, длинный лоток будет более удобным решением. Многие опытные фермеры часто применяют комбинированный подход.

В этом случае применяется комбинация из одной удлиненной и одной укороченной кормушек, расположенных на некотором расстоянии друг от друга. Такая конфигурация минимизирует конкуренцию, позволяя доминантным особям получать доступ к длинной кормушке, в то время как менее активные особи могут беспрепятственно питаться из короткой.

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