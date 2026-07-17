По 920 рублей с квартиры — новая платная услуга для собственников: за что придется платить и можно ли отказаться

Как получить сведения о недвижимости и не переплачивать

Сведения о своей недвижимости полезно иметь под рукой — они выручают при продаже, проверке данных или оформлении документов. Раньше за любую выписку приходилось платить, но сейчас у собственников есть способ получить базовые данные бесплатно.

Что показывает выписка из ЕГРН

В документе собрана ключевая информация об объекте: площадь, кадастровая стоимость, данные о текущем и прежних владельцах.

Кроме того, в выписке видно, есть ли обременения — например, залог, арест или запрет на регистрационные действия. Эти сведения помогают вовремя заметить потенциальные проблемы и не попасть в неприятную ситуацию при сделке.

Платно или бесплатно: какие есть варианты

Бумажная выписка через Росреестр — 920 рублей.

Электронная выписка через Росреестр — 580 рублей.

Экспресс‑выписка через «Госуслуги» — бесплатно, формируется почти сразу после запроса.

Как оформить бесплатную экспресс‑выписку: простой алгоритм

Заказывать документ нужно не на сайте Росреестра, а в личном кабинете на портале «Госуслуги». Достаточно указать адрес объекта или его кадастровый номер — и система сформирует выписку.

Документ содержит те же основные сведения, что и платная версия: характеристики недвижимости, данные собственников, информацию об ограничениях.

При необходимости выписку можно распечатать и заверить в МФЦ — тогда она будет иметь полную юридическую силу.

Вывод

Экспресс‑выписка из ЕГРН через «Госуслуги» — удобный и бесплатный инструмент для собственников. Она экономит деньги и время, а при заверении в МФЦ становится полноценным официальным документом.

Перед тем как оплачивать выписку, стоит проверить возможность получить экспресс‑вариант — это простое решение, которое часто закрывает базовые потребности в сведениях об объекте. Об этом сообщает канал "Юридические тонкости" (18+).

Личный опыт автора

Как‑то понадобилось срочно проверить, нет ли обременений на квартире перед показом покупателю. Решила не тратить деньги и заказала экспресс‑выписку через «Госуслуги»: документ пришёл буквально через пару минут. Увидела, что всё чисто, и спокойно продолжила подготовку к сделке.

Мнения россиян

«Раньше платил за выписку, даже когда нужно было просто сверить данные. Теперь беру экспресс‑версию — быстро и бесплатно», — Андрей, собственник квартиры в Самаре. «Для проверки истории объекта экспресс‑выписки вполне хватает. Если нужна заверенная копия — иду в МФЦ, это недорого и быстро», — Елена, риелтор из Новосибирска. «Удобно, что можно всё сделать онлайн, не выходя из дома. Главное — знать, где искать», — Марина, владелица загородного дома в Подмосковье.

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