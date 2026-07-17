Заправиться без «писем счастья»: в Петербурге перенастроили камеры

Камеры на заправках «поумнели».

Раньше водители в Петербурге часто попадали в ситуацию: стоишь в очереди на АЗС, а камера над дорогой фиксирует это как нарушение правил остановки.

Приходил штраф, который приходилось долго обжаловать. Теперь с этим покончено. Комитет по транспорту обновил алгоритмы работы камер, сообщает 78.ru.

Система научилась отличать нарушителя, который бросил машину под знаком, от человека, который просто ждет своей очереди заправиться.

Интервалы фиксации теперь подстраиваются под реальную пробку. Если на дороге затор, камера не будет «штамповать» штрафы всем подряд.

Забыть оплатить парковку станет очень дорого

Если с заправками ситуация упростилась, то с парковкой всё строго. В Законодательное собрание уже внесли проект закона о повышении штрафов.

Сейчас за неоплаченную парковку в центре мы платим 3 000 рублей. Скоро эта сумма вырастет до 5 000 рублей для обычных водителей.

Для компаний (юридических лиц) наказание станет совсем суровым — до 30 000 рублей.

Почему поднимают штрафы?

Всё просто: нынешний штраф перестал пугать водителей. В некоторых зонах оставить машину на весь день под риском штрафа выходило дешевле, чем честно платить за каждый час.

Многие сознательно шли на это нарушение.

Власти хотят сделать так, чтобы нарушать было «экономически невыгодно». Цель — освободить места в центре города для тех, кому припарковаться нужно ненадолго и по делу.

Ранее «Городовой» рассказывал, что такси в Петербурге становится всё больше.