Крыжовник, смородина и вода - на выходе получаю ароматный компот: польза в каждом глотке

Ягоды, собранные на участке, отлично подходят для приготовления компотов. Особенно вкусным получается напиток из крыжовника и красной смородины.
Ингредиенты:
- крыжовник - 150 г;
- красная смородина - 150 г;
- сахар - 3 столовые ложки;
- вода - 800 мл.
Приготовление:
Изначально моем ягоды, удаляем листочки у красной смородины и хвостики у крыжовника. Перекладываем их в стерилизованную банку. Кипятим чайник, заливаем ягоды водой и накрываем крышкой. Оставляем в таком виде минимум на 20 минут.
После этого сливаем горячую воду, засыпаем в банку сахар.Еще раз доводим воду до кипения, заливаем ягоды до основания. Сразу закатываем и переворачиваем. Накрываем банку одеялом, оставляем до полного остывания.
Готовый компот лучше всего хранить в холодильнике, ведь так он простоит намного дольше. После вскрытия банки компот следует выпить за 1-2 суток, сообщает портал “Аймкук”.
Личный опыт
Я люблю более сладкий компот, поэтому добавляю больше сахара. Если напиток получился сильно насыщенным, то его можно разбавить водой.
Ранее портал "Городовой" рассказал, как приготовить яблочный квас.