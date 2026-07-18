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Крыжовник, смородина и вода - на выходе получаю ароматный компот: польза в каждом глотке

Опубликовано: 18 июля 2026 02:06
 Проверено редакцией
Крыжовник, смородина и вода - на выходе получаю ароматный компот: польза в каждом глотке
Крыжовник, смородина и вода - на выходе получаю ароматный компот: польза в каждом глотке
Городовой ру
Как приготовить компот из садовых ягод

Ягоды, собранные на участке, отлично подходят для приготовления компотов. Особенно вкусным получается напиток из крыжовника и красной смородины.

Ингредиенты:

  • крыжовник - 150 г;
  • красная смородина - 150 г;
  • сахар - 3 столовые ложки;
  • вода - 800 мл.

Приготовление:

Изначально моем ягоды, удаляем листочки у красной смородины и хвостики у крыжовника. Перекладываем их в стерилизованную банку. Кипятим чайник, заливаем ягоды водой и накрываем крышкой. Оставляем в таком виде минимум на 20 минут.

После этого сливаем горячую воду, засыпаем в банку сахар.Еще раз доводим воду до кипения, заливаем ягоды до основания. Сразу закатываем и переворачиваем. Накрываем банку одеялом, оставляем до полного остывания.

Готовый компот лучше всего хранить в холодильнике, ведь так он простоит намного дольше. После вскрытия банки компот следует выпить за 1-2 суток, сообщает портал “Аймкук”.

Личный опыт

Я люблю более сладкий компот, поэтому добавляю больше сахара. Если напиток получился сильно насыщенным, то его можно разбавить водой.

Ранее портал "Городовой" рассказал, как приготовить яблочный квас.

Автор:
Полина Аксенова
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