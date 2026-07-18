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Не камеры и не датчики: для чего над дорогами висят большие шары – вы точно не знали

Опубликовано: 18 июля 2026 02:25
 Проверено редакцией
Не камеры и не датчики: для чего над дорогами висят большие шары – вы точно не знали
Не камеры и не датчики: для чего над дорогами висят большие шары – вы точно не знали
Городовой ру
Когда за рулем вы замечаете над трассой крупный цветной шар на проводах, первая мысль часто связана с камерами или датчиками.

Однако реальность оказывается куда прозаичнее и полезнее. Эти яркие сферы не имеют никакого отношения к слежке, штрафам или контролю скорости. Их истинное предназначение — спасать жизни, но совсем иным способом.

Невидимая угроза на проводах

Главная проблема высоковольтных линий — их незаметность. В пасмурную погоду, на фоне леса или облачного неба тонкие провода практически исчезают. Именно поэтому на опасных участках монтируют крупные оранжевые или красные шары.

Их задача — сделать провод видимым за километры. Увидев маркер, вы заранее знаете о местонахождении линии и можете скорректировать маршрут или высоту движения.

Кому нужны эти подсказки

Сфера применения маркеров шире, чем кажется, пишет дзен-канал "ЦИФРОХАЙП". Они работают на три категории людей:

  • Пилотам малой авиации. В полете на низкой высоте провода сливаются с рельефом. Шар заметен раньше, чем провод, и дает время изменить курс у аэродромов или сельхозугодий.
  • Операторам спецтехники. При работе автокранов и вышек с длинной стрелой маркер помогает точно определить опасную зону и избежать касания линии.
  • Водителям крупногабарита. Для легковушек провода не страшны, но грузовики с высоким кузовом нуждаются в предупреждении о сниженной высоте ЛЭП.

Неожиданный бонус для экологии

Инженеры заметили дополнительный плюс ярких шаров. Крупные цветные сферы делают линии электропередачи видимыми для птиц. Это снижает количество столкновений пернатых с проводами и уменьшает нагрузку на участки сети из-за скопления стай. Так что маркеры работают еще и как природоохранный механизм.

Вывод

Запомните главное: цветной шар над дорогой — это не око ГАИ, а предупреждающий сигнал. Он обеспечивает безопасность полетов, работ и движения крупного транспорта в любую погоду. Заметив маркер, просто примите к сведению расположение проводов и двигайтесь дальше без лишних переживаний.

Ранее "Городовой" рассказывал о трех фразах из детства, которые сказываются на взрослой жизни.

Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
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