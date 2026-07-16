Сначала двери, потом перроны: зачем на Лиговском проспекте строят метро «навырост»

Метро в Петербурге уже готовится к появлению ВСМ.

«Вера» и «Любовь» идут к центру

КСейчас под землей работают сразу шесть проходческих щитов — такого в истории города еще не было.

Главные «звезды» стройки — щиты отечественного производства с красивыми именами «Вера» и «Любовь». Их сделал наш Обуховский завод.

Сейчас техника прокладывает путь от будущей станции «Каретная» (это у автовокзала на Обводном) в сторону «Лиговского проспекта — 2».

Зачем нужна станция «Лиговский проспект — 2»?

Всё дело в будущей высокоскоростной магистрали (ВСМ) до Москвы. Поезда будут долетать до столицы за 2 часа 15 минут.

Чтобы толпы пассажиров не застряли на выходе, прямо у нового терминала строят еще одну станцию метро.

Но есть нюанс: построить глубокую станцию в центре города за пару лет нереально.

Поэтому строители схитрили и разделили работу на этапы, пишет "ДП" со ссылкой на инженера и автора просветительского проекта "Человек метро" Дмитрия Графова.

Сначала откроют только вестибюль и эскалаторный тоннель. Сначала этот выход будет работать просто как второй вход на старую станцию «Лиговский проспект» (четвертая линия). Сама же новая платформа на шестой линии появится позже. Сейчас инженеры еще спорят, как она будет выглядеть: с колоннами или единым сводом.

Электрички меняют адрес

Из-за грандиозной стройки терминала ВСМ привычный Московский вокзал придется «разгрузить». С 1 июля 2026 года жизнь многих дачников и жителей пригородов изменилась.

Электрички из Тосно, Колпино и Любани больше не приезжают на Московский вокзал. Их перенаправят:

На Ладожский вокзал .

. На станцию Рыбацкое.

Это временная мера. В будущем для этих электричек планируют полностью обновить станцию Волковская, которая станет для них конечной.

Да, ближайшие годы придется потерпеть изменения в расписании электричек. Зато к 2029 году на Лиговском проспекте появится мощный транспортный узел, который свяжет две столицы и две линии метро в одну удобную систему.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему метро в Пулково может «добить» «Проспект Ветеранов».