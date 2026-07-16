Сначала двери, потом перроны: зачем на Лиговском проспекте строят метро «навырост»

«Вера» и «Любовь» идут к центру
КСейчас под землей работают сразу шесть проходческих щитов — такого в истории города еще не было.
Главные «звезды» стройки — щиты отечественного производства с красивыми именами «Вера» и «Любовь». Их сделал наш Обуховский завод.
Сейчас техника прокладывает путь от будущей станции «Каретная» (это у автовокзала на Обводном) в сторону «Лиговского проспекта — 2».
Зачем нужна станция «Лиговский проспект — 2»?
Всё дело в будущей высокоскоростной магистрали (ВСМ) до Москвы. Поезда будут долетать до столицы за 2 часа 15 минут.
Чтобы толпы пассажиров не застряли на выходе, прямо у нового терминала строят еще одну станцию метро.
Но есть нюанс: построить глубокую станцию в центре города за пару лет нереально.
Поэтому строители схитрили и разделили работу на этапы, пишет "ДП" со ссылкой на инженера и автора просветительского проекта "Человек метро" Дмитрия Графова.
- Сначала откроют только вестибюль и эскалаторный тоннель.
- Сначала этот выход будет работать просто как второй вход на старую станцию «Лиговский проспект» (четвертая линия).
- Сама же новая платформа на шестой линии появится позже. Сейчас инженеры еще спорят, как она будет выглядеть: с колоннами или единым сводом.
Электрички меняют адрес
Из-за грандиозной стройки терминала ВСМ привычный Московский вокзал придется «разгрузить». С 1 июля 2026 года жизнь многих дачников и жителей пригородов изменилась.
Электрички из Тосно, Колпино и Любани больше не приезжают на Московский вокзал. Их перенаправят:
- На Ладожский вокзал.
- На станцию Рыбацкое.
Это временная мера. В будущем для этих электричек планируют полностью обновить станцию Волковская, которая станет для них конечной.
Да, ближайшие годы придется потерпеть изменения в расписании электричек. Зато к 2029 году на Лиговском проспекте появится мощный транспортный узел, который свяжет две столицы и две линии метро в одну удобную систему.
Ранее «Городовой» рассказывал, почему метро в Пулково может «добить» «Проспект Ветеранов».