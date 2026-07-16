350 километров до Петербурга и пустые баки: село Винницы переживает топливную блокаду

Губернатор вмешался, чтобы решить проблему отдаленного поселка.

Что произошло в Винницах?

Местная заправка «КИТЭК» перестала обслуживать обычных водителей. Бензин оставили только для скорых, пожарных и рейсовых автобусов, рассказал губернатор области Александр Дрозденко.

Владельцы АЗС пошли на это, так как возник серьезный дефицит.

Проблема в том, что «КИТЭК» — это независимая сеть. Таким маленьким игрокам сейчас сложнее всего закупать топливо на бирже из-за скачков цен и высокого спроса.

Помощь пришла «сверху»

Ситуация дошла до губернатора Александра Дрозденко. Чтобы село не оказалось в транспортной блокаде, власти вмешались.

Для заправки быстро нашли партию топлива и помогли заключить прямой договор с поставщиком.

Уже вечером 15 июля колонки снова заработали для всех. Теперь поставки обещают сделать регулярными, чтобы бензин не исчезал внезапно.

Ограничения: 20 литров в одни руки

По всей Ленобласти на многих заправках действуют лимиты. В канистры разрешили наливать не больше 20 литров.

Интересно, что чиновников тоже «прижали». Для их служебных машин действуют те же правила, что и для обычных граждан.

Госслужащим даже посоветовали лишний раз не ездить по районам, а решать вопросы по видеосвязи, чтобы экономить топливо.

Правительство страны уже приняло меры: снова ввели запрет на экспорт бензина, чтобы всё топливо оставалось внутри России. Это должно сбить пыл цен и убрать дефицит.

Ситуация налаживается

Хорошие новости тоже есть. По последним данным, очереди на заправках начали таять. Это заметили не только в Петербурге и Ленобласти, но и еще в 13 регионах — от Калининграда до Бурятии.

Ажиотаж спадает, и заправиться без проблем можно почти везде. Толпы на АЗС теперь собираются разве что в часы пик, когда все разом едут с работы.

Ранее «Городовой» рассказывал, как не «убить» мотор плохим бензином.