Как правильно вести себя с начальством: идеальный совет дал Пушкин — за 200 лет ничего не изменилось

Александр Пушкин, выдающийся русский поэт, оставил после себя не только богатое литературное наследие, но и ценные жизненные наставления. Несмотря на то что со дня его кончины прошло почти два столетия, его мысли сохраняют свою актуальность и по сей день.

В своей переписке с братом Львом Александр Пушкин затрагивал темы любви, межличностных отношений и правил поведения в социуме. Особое внимание великий поэт уделял вопросам взаимодействия с вышестоящим руководством. В письме, датированном 1822 годом, он отмечал следующее:

"Будь холоден со всеми: фамильярность всегда вредит; особенно же остерегайся допускать ее в обращении с начальниками, как бы они ни были любезны с тобой. Они скоро бросают нас и рады унизить, когда мы меньше всего этого ожидаем. Не проявляй услужливости и обуздывай сердечное расположение, если оно будет тобой овладевать, люди этого не понимают и охотно принимают за угодливость, ибо всегда рады судить о других по себе".