10 лет тишины и 8 месяцев на перезагрузку: в Шушарах начали продавать первые внедорожники ESTEO MX

На автомобиль принято три предзаказа.

Санкт-Петербург возвращает себе статус автомобильной столицы. На днях в городе официально стартовали продажи нового премиального внедорожника ESTEO MX.

Это не просто очередной «импорт» — машину собирают прямо у нас, в Шушарах.

Первые экземпляры уже приехали в автосалон на Выборгском шоссе. Интерес к новинке есть: на машину уже оформили три предзаказа, рассказал Денис Гаврилов в телеграм-канале AutoRun SPb.

Что это за зверь?

ESTEO MX — это среднеразмерный кроссовер премиум-класса. Проще говоря, это комфортный и солидный автомобиль для тех, кто любит высокую посадку и современные технологии.

Бренд ESTEO — это совместный проект российского холдинга «АГР» и китайских партнеров из компании Defetoo.

Для нашего рынка это первая ласточка нового бренда, но в линейке уже есть «собратья»: гибридный кроссовер ET и стильное купе ES.

Второе дыхание завода в Шушарах

Самое интересное здесь — производство. Машины выпускают на бывшем заводе General Motors. Площадка стояла без дела больше 10 лет и постепенно превращалась в «заброшку».

Но за дело взялись серьезно:

Завод буквально пересобрали с нуля.

Все работы закончили за рекордные 8 месяцев.

Теперь это производство полного цикла (не просто прикручивание колес, а полноценная сборка).

Петербургский автопром оживает. ESTEO MX — это попытка занять нишу дорогих и качественных внедорожников, которые раньше поставляли немцы и японцы.

Получится ли у них стать народными любимцами в премиум-сегменте — покажет время, но старт выглядит очень бодро.

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