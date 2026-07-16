Сосед из Киргизии научил: накормить восьмерых за 20 минут и без лишней посуды — дешевле фастфуда

Когда нужно быстро и сытно накормить большую компанию без лишней возни, этот рецепт становится настоящим спасением. Всё готовится на одной сковороде, занимает минимум времени, а продукты доступны и дёшевы. Блюдо подходит для походов, пикников и даже домашнего обеда, когда хочется чего-то простого и сытного, пишет автор блога "Стеклянная сказка".
Ингредиенты
- 1 банка тушёнки (или любой мясной поджарки)
- 2 небольшие луковицы
- 1 крупная морковь
- 450 г булгура (можно заменить полтавской крупой)
- растительное масло для жарки
- соль, перец по вкусу
Как приготовить
- Лук нарезают полукольцами, морковь трут на крупной тёрке или режут соломкой.
- На разогретую с маслом сковороду выкладывают овощи и слегка обжаривают до мягкости.
- Затем добавляют тушёнку, разминают вилкой и прогревают 1–2 минуты.
- Заливают водой так, чтобы она покрывала содержимое, доводят до кипения, солят и перчат.
- В кипящую основу высыпают булгур, разравнивают. Вода должна покрывать крупу на 1,5–2 пальца.
- Накрывают крышкой и готовят: 5 минут на сильном огне, затем 10 минут на среднем. Булгур сильно разваривается, увеличиваясь в объёме.
- Готовое блюдо подают горячим. Отлично сочетается с лепёшками и домашним кетчупом.
Почему этот рецепт удобен
Готовится быстро, на одной сковороде — минимум посуды. Булгур даёт сытность и приятную текстуру, тушёнка — насыщенный мясной вкус. Себестоимость порции небольшая, дешевле фастфуда. Блюдо подходит для большой семьи или компании.
Личный опыт автора
Когда я впервые попробовала этот рецепт, меня удивила простота и скорость. Теперь часто готовлю булгур с тушёнкой на выездных мероприятиях: это сытно, дёшево и не требует сложных манипуляций. Особенно удобно, что крупа не требует предварительной варки. За 20 минут я получаю горячий обед на 8 человек.
Вывод
Булгур с тушёнкой — простое, сытное и бюджетное блюдо, которое готовится за 20 минут. Минимум ингредиентов, одна сковорода и отличный результат. Подойдёт для походов, пикников и быстрых семейных обедов.
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