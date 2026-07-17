Тигрица-полуночница и рысь в «люксе»: тигрица Агафья привыкает к Петербургу

Уже есть положительная динамика в поведении новой обитательницы зоопарка.

Чуть больше недели назад в Петербург приехала молодая амурская тигрица Агафья. Она еще совсем юная — ей около года. Раньше она жила в закрытом питомнике под Волоколамском.

Там было тихо, лес и только знакомые сотрудники. Сейчас Агафья на карантине. Представьте её шок: из тихой «глуши» она попала в центр шумного мегаполиса.

Поэтому днем она пока прячется и выходит только тогда, когда зоопарк закрывается и наступает тишина.

Чем Агафья занимается по ночам:

Активно бегает по всему вольеру.

Купается в личном бассейне.

Играет с большими шарами и конусами.

Изучает каждый сантиметр своего нового дома.

Интересный факт: Амурские тигры — самые северные и крупные тигры в мире. Их осталось всего около 500–600 особей в дикой природе.

Поэтому каждый такой переезд — важная часть программы по спасению вида.

Зоологи просят нас набраться терпения. Как только Агафья поймет, что люди по ту сторону стекла ей не угрожают, она начнет выходить и днем.

Новоселье рыси: у Линды теперь «люкс-апартаменты»

А вот рысь Линда уже вовсю принимает поздравления. Она переехала в обновленный просторный вольер напротив павильона «Хищные звери». Ремонт там делали целых два месяца.

Что крутого появилось в новом доме:

Удобные гамаки, сплетенные из настоящих пожарных рукавов.

Многоярусные спилы деревьев, чтобы лазать и прыгать.

Свежий газон и чистый бассейн.

Специальное «секретное» укрытие, если захочется спрятаться от всех и вздремнуть.

Как перевезти кошку весом в десятки килограммов?

Сотрудники «Детского зоопарка» подошли к делу хитро. Линду не пугали и не ловили сетями. В её старом вольере просто поставили клетку-переноску и кормили рысь только внутри неё.

Линда привыкла, что клетка — это место, где дают вкусное мясо. В день «икс» она просто зашла пообедать, и её спокойно перевезли на новое место.

Линда уже полностью освоилась. Она обожает лежать на верхних полках и наблюдать за прохожими свысока. Так что, когда будете в зоопарке, обязательно загляните к ней в гости!

Ранее «Городовой» рассказывал, что Лензоопарк ищет имена для южных гостий.