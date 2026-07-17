Кабачковая икра без жарки - легко: для приготовления использую другой способ - получается только вкуснее

Для кабачковой икры овощи принято обжаривать, но можно сделать и менее калорийный вариант намазки. Для этого понадобится только духовка.
Ингредиенты:
- кабачки - 1 кг;
- лук репчатый - 4 штуки;
- болгарский перец - 4 штуки;
- морковь - 3 штуки;
- чеснок - 3 зубчика;
- томатная паста - 2 столовые ложки;
- растительное масло - 3 столовые ложки;
- соль - по вкусу;
- помидоры - 3 штуки.
Приготовление:
Очищаем кабачки от кожицы, нарезаем их кружочками. Удаляем шелуху у лука, измельчаем его. Делаем надрезы на помидорах, ошпариваем их и убираем кожицу. Томаты разрезаем на четвертинки.
У перцев удаляем семечки и плодоножки, нарезаем на произвольные части. Морковь чистим, режем кружочками. Все овощи складываем в рукав для запекания, добавляем растительное масло. Нагреваем духовку до 180 градусов.
Запекаем овощи в течение одного часа, после чего разрезаем пакет, перекладываем их в миску. Даем немного остыть, добавляем томатную пасту, соль, чеснок и измельчаем с помощью блендера. Обязательно пробуем кабачковую икру на вкус, сообщает портал “Аймкук”.
Готовую закуску раскладываем по чистыми банкам, закрываем крышками и ставим в холодильник. Кабачковая икра идеально сочетается с темным хлебом.
Опыт автора
Я давно отказалась от приготовления овощей для кабачковой икры на сковороде. Вариант с духовкой мне нравится больше.
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