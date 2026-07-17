Дачники, не бросайте грядки: эти овощи и зелень успеют вырасти до осени — сею в конце июля

Конец июля — время, когда огородники могут получить второй урожай. Пустовать грядкам нельзя: сорняки заполнят пространство, а почва начнёт терять плодородие. Агрономы рекомендуют высаживать культуры с коротким сроком вегетации, которые успеют вызреть до холодов. Правильный подбор растений принесёт свежую зелень и овощи к осеннему столу, пишет ИА MagadanMedia.
Зелень и листовые культуры
Салаты (листовой, кочанный), укроп, рукола, шпинат и петрушка — идеальный выбор для июльского посева. Всходы появляются через 3–4 недели, и свежая зелень радует до сентября. Культуры не боятся сокращающегося светового дня, но требуют регулярного полива и рыхления.
Корнеплоды и капуста на второй урожай
Редис, дайкон, репа и редька созревают за 1–1,5 месяца. Морковь и свёкла скороспелых сортов к осени дают ровные сладкие корнеплоды. Горох и фасоль успевают вызреть за тёплые дни, а пекинская, цветная капуста, брокколи и кольраби высаживаются рассадой или ультраскороспелыми сортами — капуста любит прохладу и формирует кочаны в сентябре.
Сидераты для восстановления почвы
Если овощи не нужны, засейте грядку сидератами — горчицей, фацелией, овсом, люпином или клевером. Они улучшают структуру почвы, обогащают её азотом и подавляют сорняки. Через 1,5–2 месяца зелень перекапывают, получая органическое удобрение.
Как подготовить грядку и ухаживать
Грядку очищают от остатков растений, рыхлят, вносят удобрения: азот — для зелени, фосфор и калий — для корнеплодов. После посева обязательно мульчируют для защиты от солнца и сохранения влаги. Летние посадки нуждаются в частом поливе, притенении и регулярном рыхлении. Вредителей в это время много — защита обязательна.
Личный опыт
Год назад я оставила грядку пустой — к августу она заросла сорняками, а земля стала плотной. В этом сезоне засеяла свободное место рукколой и дайконом. Через месяц снял урожай: сочная зелень и хрустящие корнеплоды без горечи. Теперь всегда использую каждую свободную грядку.
Вывод
Июль подходит для посадки скороспелых культур и сидератов, которые дают урожай или восстанавливают почву до осени. Правильный уход — полив, рыхление и защита от вредителей — гарантирует результат.
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