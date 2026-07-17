Городовой / Полезное / Дачники, не бросайте грядки: эти овощи и зелень успеют вырасти до осени — сею в конце июля
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Арбуз, голубика и чёрные гренки: закрываем «лето в банке» для самых необычных салатов Новости Петербурга
Близнецам - серьезный разговор, Водолеям - знакомства: любовный гороскоп на 18 июля для каждого знака Полезное
Как отличить умного человека от глупого – 1 ошибка, которая выдает недалеких людей Новости Петербурга
Не друзья, не дети, не муж и не жена – в старости пригодятся только 4 вещи: мотайте на ус в молодости Новости Петербурга
Кабачковая икра без жарки - легко: для приготовления использую другой способ - получается только вкуснее Полезное
Теги
Санкт-Петербург Туризм Сад-огород Рецепты Лайфхак
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Дачники, не бросайте грядки: эти овощи и зелень успеют вырасти до осени — сею в конце июля

Опубликовано: 17 июля 2026 03:04
 Проверено редакцией
Дачники, не бросайте грядки: эти овощи и зелень успеют вырасти до осени — сею в конце июля
Дачники, не бросайте грядки: эти овощи и зелень успеют вырасти до осени — сею в конце июля
Legion-Media
Мульчирование спасает всходы от жары и сохраняет влагу. Регулярный полив — главное условие для июльских посадок.

Конец июля — время, когда огородники могут получить второй урожай. Пустовать грядкам нельзя: сорняки заполнят пространство, а почва начнёт терять плодородие. Агрономы рекомендуют высаживать культуры с коротким сроком вегетации, которые успеют вызреть до холодов. Правильный подбор растений принесёт свежую зелень и овощи к осеннему столу, пишет ИА MagadanMedia.

Зелень и листовые культуры

Салаты (листовой, кочанный), укроп, рукола, шпинат и петрушка — идеальный выбор для июльского посева. Всходы появляются через 3–4 недели, и свежая зелень радует до сентября. Культуры не боятся сокращающегося светового дня, но требуют регулярного полива и рыхления.

Корнеплоды и капуста на второй урожай

Редис, дайкон, репа и редька созревают за 1–1,5 месяца. Морковь и свёкла скороспелых сортов к осени дают ровные сладкие корнеплоды. Горох и фасоль успевают вызреть за тёплые дни, а пекинская, цветная капуста, брокколи и кольраби высаживаются рассадой или ультраскороспелыми сортами — капуста любит прохладу и формирует кочаны в сентябре.

Сидераты для восстановления почвы

Если овощи не нужны, засейте грядку сидератами — горчицей, фацелией, овсом, люпином или клевером. Они улучшают структуру почвы, обогащают её азотом и подавляют сорняки. Через 1,5–2 месяца зелень перекапывают, получая органическое удобрение.

Как подготовить грядку и ухаживать

Грядку очищают от остатков растений, рыхлят, вносят удобрения: азот — для зелени, фосфор и калий — для корнеплодов. После посева обязательно мульчируют для защиты от солнца и сохранения влаги. Летние посадки нуждаются в частом поливе, притенении и регулярном рыхлении. Вредителей в это время много — защита обязательна.

Личный опыт

Год назад я оставила грядку пустой — к августу она заросла сорняками, а земля стала плотной. В этом сезоне засеяла свободное место рукколой и дайконом. Через месяц снял урожай: сочная зелень и хрустящие корнеплоды без горечи. Теперь всегда использую каждую свободную грядку.

Вывод

Июль подходит для посадки скороспелых культур и сидератов, которые дают урожай или восстанавливают почву до осени. Правильный уход — полив, рыхление и защита от вредителей — гарантирует результат.

Ранее мы рассказывали, какая аптечная настойка помогает избавиться от фитофторы на томатах.

Автор:
Евгения Сухова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью