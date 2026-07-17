Можно или опасно для труб сливать кипяток в раковину: химики дали окончательный ответ

За кажущейся простотой скрываются процессы, способные привести к серьезным поломкам и дополнительным расходам. Авторы блога «Популярная наука» разобрали, почему стоит пересмотреть эту привычку и как избежать скрытых угроз.
Иллюзия чистоты и реальная угроза
Жировая пробка — это плотное отложение, образующееся из остывшего жира, остатков пищи и моющих средств, которое перекрывает просвет трубы и препятствует нормальному стоку воды.
Когда вы выливаете кипяток, возникает обманчивое ощущение, что слив прочищается. На самом деле происходит сле дующее:
- Горячая вода растапливает жир на стенках труб, но не удаляет его, а лишь проталкивает жидкую массу дальше по коммуникациям.
- Через 1-2 метра температура падает, жир застывает уже в более узком или труднодоступном участке.
- Каждый раз слой нарастает, смешиваясь с пищевыми частицами, и превращается в твердый осадок, который обычные бытовые средства уже не берут.
Технические риски
Кипяток опасен не только для внутреннего состояния слива. Современные сантехнические материалы чувствительны к экстремальным температурам. Пластиковые сифоны и трубы из ПВХ при регулярном контакте с водой температурой 100°C теряют прочность, деформируются и могут дать течь, пишет сайт "ПГ43".
Эмалированные и каменно-композитные мойки страдают от резких перепадов температур — возникают микротрещины, в которые забивается грязь, и раковина быстро теряет презентабельный внешний вид. Кроме того, растопленный и вновь застывший жир становится питательной средой для бактерий, провоцируя стойкий затхлый запах из сливного отверстия.
Вывод
Слив кипятка напрямую в раковину — это риск жировых засоров, деформации труб, повреждения мойки и появления неприятного запаха. Простое включение холодной воды перед сливом устраняет все эти угрозы и продлевает срок службы сантехники.
Личный опыт
Автор «Городового» Алина Владимирова долгое время сливала кипяток после варки пельменей не задумываясь, пока не заметила, что вода стала уходить медленнее. Через месяц пришлось вызывать мастера — он достал из сифона плотный жировой сгусток размером с кулак.
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