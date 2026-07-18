ИИ в наушнике, умные очки и 914 «гениев»: как Петербург сдавал ЕГЭ в этом году

В этом году школьники применили современные технологии, пытаясь списать на экзамене.

Экзаменационная кампания этого года подошла к концу. Она запомнится не только рекордными баллами, но и настоящей «битвой технологий».

Пока одни выпускники штурмовали олимпы науки, другие пытались обмануть систему с помощью гаджетов из фильмов про шпионов.

Шпаргалки нового поколения

В Петербурге с экзаменов выставили 15 человек. Большинство (11 ребят) попались по старинке — с бумажными записками. Трое не смогли расстаться с телефонами.

Но были и «инноваторы»: одна девушка пришла в умных очках, а кто-то и вовсе пытался использовать микронаушник, подключенный к искусственному интеллекту, сообщает ФедералПресс.

Рособрнадзор уже бьет тревогу. В ведомстве предложили запретить свободную продажу таких гаджетов. Нарушителям теперь грозит не только аннулирование экзамена, но и штраф от 3 до 5 тысяч рублей по решению суда.

Интересный факт: в этом году за порядком на ЕГЭ следила специальная нейросеть. Она в реальном времени анализировала видео из аудиторий и помечала «подозрительное» поведение учеников, которое потом перепроверяли люди.

Петербург — лидер по знаниям

Несмотря на скандалы со списыванием, город показал феноменальный результат. Петербург стал абсолютным чемпионом России по количеству стобалльников.

914 выпускников получили высший балл хотя бы по одному предмету.

В Ленинградской области дела тоже идут в гору. Количество стобалльников там выросло почти в два раза: с 33 человек в прошлом году до 59 в этом.

Семь выпускников стали «мультибалльниками» — они набрали максимум сразу по нескольким дисциплинам.

Технари наступают

В этом году заметно выросли баллы по «сложным» предметам: профильной математике, физике и химии. В Ленобласти средний балл по математике подскочил сразу на 3,5 пункта.

Эксперты связывают это с тем, что государство сейчас делает ставку на инженеров и ученых. Программы подготовки усилили, и это дало свои плоды.

Школьники стали чаще выбирать физику вместо обществознания, понимая, что за технологиями будущее.

Второй шанс по «президентскому» правилу

Главная новинка года — возможность пересдать один предмет по выбору в «президентские дни». Раньше такая опция была доступна только тем, кто завалил обязательные русский или математику.

В Ленобласти на пересдачу пошли более 1300 человек. Статистика радует: около 75% участников реально улучшают свой результат.

Важный нюанс: старый результат при пересдаче сгорает автоматически. Если во второй раз написать хуже, в вуз придется подавать именно этот низкий балл. Вернуть первую оценку уже не получится.

Ранее «Городовой» рассказывал о новшествах приемной кампании в этом году.