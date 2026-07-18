Очередь за гамаком и прогулки по дюнам: как устроить идеальный выходной у Финского залива

Побережье Финского залива — это популярная природная зона для петербуржцев.

Курортный район — это наш локальный «курорт» с соснами, песком и криками чаек. Рассказываем, как отдохнуть и не испортить себе выходные.

Главное правило: не нырять с головой

Финский залив — коварная вода, она здесь прогревается быстро, но чистотой не блещет. Роспотребнадзор почти каждый год запрещает купаться.

Кишечная палочка и другие «сюрпризы» — реальность, а не страшилка. Хотите помочить ноги? Окей. Но лучше сначала загляните на сайт ведомства и проверьте свежие пробы воды.

Как доехать и не сойти с ума

На электричке: самый верный способ. Никаких пробок. Садитесь на Финляндском вокзале. Для пляжей «Ласковый» и «Солнечное» выходите в Солнечном.

Для «Дюн» и «Сестрорецкого» — на станции Курорт. Дальше 15 минут пешком — и вы у воды.

На машине: готовьтесь к пробкам на Приморском шоссе, особенно в воскресенье вечером. Быстрее будет по ЗСД (но это платно).

Важный совет: в жару парковки забиты уже к 11 утра. Приезжайте пораньше.

Пляж «Ласковый»: для тех, кто любит комфорт

Это топ-локация в поселке Солнечное.

Плюсы: Есть всё — нормальные туалеты, души, раздевалки и даже питьевые фонтанчики.

Есть всё — нормальные туалеты, души, раздевалки и даже питьевые фонтанчики. Пикники: Это одно из немногих мест, где есть легальные мангальные зоны со столами.

Это одно из немногих мест, где есть легальные мангальные зоны со столами. Фишка: Огромные советские скульптуры и классные гамаки (правда, их вечно занимают с самого утра).

«Дюны» и «Белые ночи»: релакс и нудисты

«Дюны» — легендарное место. Здесь до сих пор можно встретить любителей загорать голышом (они обычно прячутся за кустами подальше от центра).

Атмосфера: На основном пляже всё прилично: качели, волейбол и чистый песок.

На основном пляже всё прилично: качели, волейбол и чистый песок. «Белые ночи»: Находится рядом. Место чуть более дикое и ностальгическое. Тут стоит старая спасательная станция, а рядом — панорамный ресторан с бассейном для тех, кто брезгует заливом.

Сестрорецк: для семей и прогулок

Местный пляж — это два километра песка.

Инфраструктура: Здесь всё современно, чисто и удобно. Есть большие детские площадки.

Здесь всё современно, чисто и удобно. Есть большие детские площадки. Минус: Жарить шашлыки запрещено. Совсем.

Жарить шашлыки запрещено. Совсем. Бонус: Совсем рядом находится парк «Дубки». Его основал еще Петр I. Там можно спрятаться в тени дубов, если солнце припечет слишком сильно.

Добавим пользы: экотропа в Комарово

Если лежать на песке надоело, проедьте чуть дальше — в Комарово. Там начинается экотропа «Комаровский берег». Это деревянные настилы через сказочный лес с муравейниками в рост человека. Маршрут выведет вас прямо к заливу. Идеально для тех, кто хочет классные фотки в соцсети.

Короткие советы бывалых:

Берите воду с собой. В пляжных кафе цены часто кусаются. Ветер. На заливе всегда холоднее, чем в городе. Захватите худи, даже если в Питере жара. Связь. В некоторых точках «Дюн» связь ловит плохо — предупредите близких. Сапы. Арендовать доску лучше утром, пока море спокойное и нет больших волн.

Ранее «Городовой» рассказывал, где в Петербурге безопасно зайти в воду.