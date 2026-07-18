Эти розы обхожу стороной: Кордана, подарочные в коробках и рыночные без названий

Розы Кордана и зимние коробки часто не оправдывают ожиданий и дают пересорт. Проверенные питомники — единственный надёжный источник сортовых роз для средней полосы.

Розы — одни из самых популярных садовых культур, но далеко не все сорта приживаются и оправдывают ожидания. Существуют группы роз, которые часто не подходят для российских садов. Одни оказываются слишком капризными, другие — совершенно не теми, что обещают производители, пишет автор блога "Грабельки мои!".

Почему розарий нужно пересматривать

После суровых зим и естественного отбора в саду остаются только самые стойкие сорта. Новички часто пересаживают множество роз, но со временем остаются лишь те, которые действительно полюбились и выдерживают климат. Остальные либо вымерзают, либо не вписываются в дизайн. Есть четыре группы роз, которые садоводы со стажем обычно обходят стороной.

Розы Кордана — неожиданные размеры

Эти миниатюрные розы часто продают в продуктовых магазинах перед праздниками. Их покупают для домашнего выращивания, а затем высаживают в сад, рассчитывая на компактные кустики. Вместо этого вырастают крупные растения, не подходящие для бордюров. Результат посадки таких роз непредсказуем.

Розы в коробках — риск пересорта

Зимние розы в подарочных упаковках — популярный, но рискованный вариант. Часто вместо заявленного сорта вырастает нечто иное. Проверенные питомники в отличие от магазинов отвечают за качество и досылают нужный сорт при ошибке, но это происходит только на следующий сезон.

Розы с рынка и от оригинатора — вопрос надёжности

Розы с рынка часто продают без названий сортов, и продавцы не могут гарантировать результат. Розы от оригинаторов — дорогой вариант, который не всегда оправдывает себя. Все эти источники не дают уверенности в том, что вырастет именно то, что заявлено.

Где покупать розы, чтобы не разочароваться

Надёжный вариант — проверенные питомники с давней репутацией, которые адаптируют ассортимент для российского климата. Это уже проведённый отбор — остаются только те сорта, которые реально переживают зимы. Гнаться за мировыми новинками, которые не выживают в средней полосе, не имеет смысла.

Личный опыт

Когда я только начинала сажать розы, я купила несколько сортов Кордана в супермаркете — они были такие милые, что я не удержалась. Посадила их в бордюр, а через год они вымахали выше метра и потеряли форму. С тех пор я обхожу магазинные розы стороной. А ещё я купила розу в коробке в подарок — это оказался совсем не тот сорт, который был на картинке. Теперь только питомники и проверенные сорта.

Вывод

Розы Кордана и розы из подарочных коробок часто не оправдывают ожиданий. Проверенные питомники дают гарантию сорта и адаптируют розы для российского климата.

Ранее мы рассказывали об эликсире для замиокулькаса, благодаря которому он станет зеленее крокодила.