Набивают цену и пишут сказки: Семак честно разложил трансферы «Зенита»

"Зенит" продолжает пополнять команду новыми игроками.

Сергей Семак подтвердил: «Зенит» не собирается сидеть сложа руки. Пока трансферное окно открыто, в команде будет движение.

Тренер прямо сказал, что состав еще может измениться. Кто-то новый точно придет, а кому-то придется собирать чемоданы, передает слова тренера официальный сайт «Зенита».

Времени до конца лета еще много, так что ждем новостей.

Кто уже в команде?

Клуб уже неплохо усилился. В оборону взяли Кевина Андраде из «Балтики», а линию атаки освежили Фелипе Аугусто из турецкого «Трабзонспора».

Но на этом аппетиты «Зенита» не заканчиваются. Поговаривают, что следующая цель — мощный игрок в центр поля. В списках фигурирует бразилец Данило из «Ботафого».

Сага с Головиным: верить или нет?

Главный слух последних дней — возвращение Александра Головина в Россию. Писали, что «Зенит» готов отдать за него 25 миллионов евро. Но Семак охладил пыл фанатов.

Тренер признал: Головин — топ-игрок. Однако Семак понятия не имеет, идут ли реальные переговоры. По его словам, новости в интернете часто пишут просто так, сообщает РИА Новости Спорт.

Иногда агенты специально пускают слухи об интересе «Зенита», чтобы выбить контракт подороже в другом месте. В самом клубе о некоторых «интересах» узнают только из газет.

Самому Головину сейчас 30 лет, он лидер в «Монако» и недавно продлил контракт. Переезд из Европы обратно в Россию — это сложный шаг, ведь наши клубы сейчас не играют в еврокубках.

Ранее «Городовой» рассказывал, что «Зенит» едет за Суперкубком без своего капитана и лучшего форварда.