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Кладу в шкаф один ингредиент — и вещи пахнут вкусно, как из дорогого бутика

Опубликовано: 18 июля 2026 17:37
 Проверено редакцией
Кладу в шкаф один ингредиент — и вещи пахнут вкусно, как из дорогого бутика
Кладу в шкаф один ингредиент — и вещи пахнут вкусно, как из дорогого бутика
Legion-Media
Хлопковый мешочек с рисом и любимыми духами заменяет магазинные саше и надолго сохраняет свежий аромат в шкафу. Рис впитывает и постепенно отдаёт запах белью, а мешочек легко обновить парой пшиков.

Затхлый запах в шкафу — распространённая проблема, с которой сталкиваются многие. Магазинные саше и ароматизаторы часто содержат химические отдушки и быстро выветриваются. Существует простой способ создать стойкий и безопасный аромат для белья. Всего три ингредиента — и шкаф будет благоухать неделями, пишет автор блога "Лайфхаки для дома: просто и честно".

Что понадобится

Маленький хлопковый платок или носок, 3–5 столовых ложек обычного сухого риса и любимые духи или туалетная вода. Рис выступает в роли натурального абсорбента: он впитывает влагу и аромат, а затем постепенно отдаёт его тканям в шкафу. Хлопковая ткань хорошо пропускает воздух и не оставляет следов на одежде.

Как сделать ароматический мешочек:

  1. Рис насыпают в центр платка.
  2. Собирают края и завязывают в узел или перевязывают ниткой.
  3. На получившийся мешочек делают 2–5 пшиков парфюма, особенно на область с рисом.
  4. Мешочек помещают на полку среди вещей или вешают на плечики.

По мере выветривания аромата достаточно просто сбрызнуть его духами заново — рис снова впитает новую порцию.

Почему рис лучше синтетических ароматизаторов

Рис отлично впитывает и удерживает запахи, постепенно отдавая их тканям. Натуральная хлопковая ткань не вызывает аллергии, а дозировка духов легко регулируется. В отличие от химических саше, этот метод не перебивает запах, а создаёт лёгкий натуральный аромат, который не раздражает обоняние.

Личный опыт автора

Я долго мучилась с затхлым запахом в платяном шкафу — перепробовала кучу покупных саше, но они либо пахли слишком резко, либо исчезали через пару дней. Однажды подруга посоветовала сделать мешочек с рисом и духами. Я взяла старый носовой платок, насыпала риса, брызнула любимыми духами и положила на полку. Через неделю не узнала свой шкаф — бельё пахло тонко и приятно, а запах держался почти месяц. Обновляю аромат раз в две недели и забыла о магазинных средствах.

Вывод

Рисовый мешочек с духами — доступный и безопасный способ ароматизации шкафа. Он не содержит химии, легко обновляется и работает дольше покупных аналогов.

Ранее мы рассказывали, как добиться аромата постельного белья, как в пятизвёздочном отеле.

Автор:
Евгения Сухова
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