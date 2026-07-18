Кладу в шкаф один ингредиент — и вещи пахнут вкусно, как из дорогого бутика

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Дома будет пахнуть как в «Золотом яблоке»: смешайте 2 компонента и вдыхайте аромат французских духов

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Положил мешочек в шкаф - моли нет уже 15 лет: 3 народных средства для нее страшнее дихлофоса

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Варю машхурду большой кастрюлей — и все равно улетает в первый же час: наваристый суп с мясом, машем и рисом

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Аромат белья как в пятизвёздочном отеле — достаточно одной простой вещи в барабане

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Добавляю 2 кусочка при варке — и рис зернышко к зернышку, плов не слипается, вкуснее, чем в Узбекистане

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