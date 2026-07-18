Лучший корм – даром: опытные птицеводы летом дают курам эти сорняки – и яйца получают пачками

В условиях повышения стоимости комбикормов, птицеводы активно ищут методы сэкономить на питании кур. Обогатить рацион домашней птицы можно при помощии доступных сорных растений. Агроном Ксения Давыдова рассказала подробнее.
Для, начала нужно выделить на участке специализированную зону для выращивания сорных растений. Такой подход предотвращает неконтролируемое распространение семян на культурные посевы и упрощает сбор и заготовку растительного сырья на зимний период.
Гречишник (горец птичий)
Растение можно узнать по розовым соцветиям в период цветения и характерным семенным кистям. Семена отличаются мелкими размерами и незначительным весом; в одном грамме может содержаться до 100 семян, что делает гречишник экономически выгодным решением для птицеводства. Помимо этого, горец обладает выраженными лекарственными и иммуномодулирующими свойствами. Листья растения также пригодны для употребления.
Сердечник горький
Это растение весной начинает вегетацию одним из первых. Оно характеризуется быстрым размножением и активным ростом даже в условиях недостаточного освещения. Птицы охотно потребляют как зеленую массу, так и стручки с семенами.
Одуванчик
Куры охотно употребляют в пищу листья, стебли и цветки одуванчика. Включение этого растения в рацион приводит к формированию ярко-желтого желтка в яйцах.
Что категорически нельзя давать курам
Запрещено включать в рацион кур ботву некоторых растений из-за ее токсичности. К таким культурам относятся картофель, томаты, перец, баклажаны и ревень.
Также не рекомендуется предлагать птицам ботву тыквы, кабачков, огурцов и патиссонов. Эти растения плохо усваиваются птицами и могут спровоцировать нарушения пищеварения.
Ранее мы рассказали, чем категорически нельзя кормить птицу.