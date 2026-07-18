Перестала включать один прибор — и счёт за свет упал на 40%

Полное отключение техники из розетки и замена ламп на светодиодные снижают расход электроэнергии до 40%. Правильная настройка бойлера и холодильника дают дополнительную экономию без потери комфорта.

Рост тарифов на коммунальные услуги заставляет многих пересматривать привычные подходы к использованию бытовой техники. Один из самых ощутимых пунктов в квитанциях — плата за свет. Однако для заметного снижения суммы не требуются дорогостоящие системы или капитальный ремонт. Достаточно скорректировать повседневные привычки, пишет ИА StolicaMedia.

Что скрывается за режимом ожидания

Телевизоры, микроволновые печи, компьютеры и зарядные устройства продолжают потреблять электроэнергию даже в выключенном состоянии, оставаясь включёнными в сеть. Если отключать их полностью, можно сэкономить до 10% ежемесячного расхода. Дополнительный эффект даёт замена обычных ламп на светодиодные — они служат дольше и потребляют в 8–10 раз меньше энергии.

Бытовая техника: настройка и режимы

Электрический водонагреватель — один из главных «потребителей» в доме. Снизить его аппетиты можно, установив температуру на уровне 50–55 C и отключая прибор на ночь или в часы отсутствия. Обогреватели и кондиционеры тоже требуют внимания: утепление окон и дверей, использование термостатов и таймеров помогает сократить их работу без потери комфорта.

Стиральные и посудомоечные машины стоит запускать только при полной загрузке, выбирая экономичные программы и низкие температуры. Холодильник, работающий круглосуточно, нуждается в регулярной разморозке и правильной настройке — оптимальная температура внутри +4...+5 C.

Мелкие детали, которые дают результат

Яркость экранов телевизоров и ноутбуков, работающие без надобности зарядки, кипячение полного чайника, когда нужна лишь чашка воды — всё это незаметно увеличивает счёт. Регулярное удаление накипи ускоряет нагрев и снижает расход. Энергомониторы помогают выявить самых «прожорливых» потребителей, а розетки с таймерами автоматически отключают приборы в заданное время.

Двухтарифный счётчик как дополнительный инструмент

В регионах, где доступны многотарифные системы оплаты, ночной киловатт обходится дешевле. Если основное использование энергоёмкой техники перенести на вечер и ночь, экономия становится ещё более заметной.

Личный опыт автора

Получив зимний счёт за электричество, я решила проверить, сколько энергии действительно потребляют приборы в режиме ожидания. Оказалось, что телевизор, микроволновка и зарядки вместе «съедали» около 15% от общего расхода. Я начала выключать их из розетки, заменила лампы на светодиодные и стала запускать стиральную машину только при полной загрузке. Через два месяца платёжка уменьшилась почти на 40%.

Вывод

Отключение техники из сети, замена ламп, грамотная настройка бойлера и холодильника, а также использование энергоэффективных режимов дают реальную экономию до 40%. Переход на многотарифный счётчик усиливает эффект при переносе нагрузки на ночное время.

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