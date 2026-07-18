Можно ли заправлять полный бак - актуальный вопрос для большинства водителей: ответ автоэксперта

Летом автомобилисты часто ездят в дальние поездки, поэтому у них особенно остро стоит вопрос с АЗС. В это время года водители стараются заливать полный бак, но стоит ли так делать? Автоэксперт, блогер Азат Булатов поделился мнением на этот счет на дзен-канале “Автосправочная”.
Почему у водителей возникают сомнения
Некоторые автомобилисты уверены, что заправлять полный бак - это плохо. Есть теория, что в жару происходит расширение топлива, из-за чего оно может вылиться из бака. В некоторых брошюрах, которые выдаются после приобретения авто, также подчеркивается важность умеренной заправки.
Автоэксперт Азат Булатов не видит ничего страшного в заправке до полного бака. Особенно подобное касается тех случаев, когда это действительно необходимо. Если человек передвигается только по городу, то он может обойтись и без полного бака. На трассе складывается уже другая ситуация.
“Лично я стараюсь всегда заправлять полный бак, а когда остаётся полбака - вновь заправляюсь до полного. Бак у моей машины на 50 литров - когда остаётся меньше половины, я дозаправляюсь каждый раз по 25 литров, чтобы бак был полным. На мой взгляд, это оптимальный вариант - в том числе и при нынешних ограничениях”, - сообщил блогер.
Эксперт отметил, что гораздо вреднее ездить на последних каплях бензина, так как в бензобаке находится топливный насос, который не сможет охлаждаться правильно при отсутствии топлива.
Стоит указать, что если заправляться совсем по чуть-чуть каждый раз, то на это будет уходить много времени. Некоторые поездки являются экстренными, из-за чего лучше держать бак с бензином.
Личный опыт
Я редко заправляю автомобиль до полного бака, но это связано с тем, что практически не выезжаю за пределы города. Для перемещения по районам мне достаточно держать чуть больше половины бака.
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