Можно ли заправлять полный бак - актуальный вопрос для большинства водителей: ответ автоэксперта

Летом автомобилисты часто ездят в дальние поездки, поэтому у них особенно остро стоит вопрос с АЗС. В это время года водители стараются заливать полный бак, но стоит ли так делать? Автоэксперт, блогер Азат Булатов поделился мнением на этот счет на дзен-канале “Автосправочная”.

Некоторые автомобилисты уверены, что заправлять полный бак - это плохо. Есть теория, что в жару происходит расширение топлива, из-за чего оно может вылиться из бака. В некоторых брошюрах, которые выдаются после приобретения авто, также подчеркивается важность умеренной заправки.

Автоэксперт Азат Булатов не видит ничего страшного в заправке до полного бака. Особенно подобное касается тех случаев, когда это действительно необходимо. Если человек передвигается только по городу, то он может обойтись и без полного бака. На трассе складывается уже другая ситуация.

“Лично я стараюсь всегда заправлять полный бак, а когда остаётся полбака - вновь заправляюсь до полного. Бак у моей машины на 50 литров - когда остаётся меньше половины, я дозаправляюсь каждый раз по 25 литров, чтобы бак был полным. На мой взгляд, это оптимальный вариант - в том числе и при нынешних ограничениях”, - сообщил блогер.