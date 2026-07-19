Народные приметы в Сысоев день: почему нужно умываться утренней росой 19 июля

19 июля православные вспоминают преподобного Сысоя Великого — отшельника, ученика Антония Великого, который жил в Египетской пустыне. Предание гласит, что он обладал даром чудотворения и даже воскресил умершего юношу. На Руси этот день называли Сысоевым — он знаменовал окончание посевной, а святого почитали как покровителя земледелия и просили о хорошем урожае, пишет news.mail.
Народные традиции и поверья
По народным поверьям, роса 19 июля — особенная. Ей приписывали целебную силу и способность прибавлять здоровья. Крестьяне верили, что она помогает наливаться колосьям, поэтому в этот день старались пройти по траве босиком — не зря говорили: «Сысой — ходи по росе босой».
А ещё именно с 19 июля начинали варить варенье из чёрной смородины: считалось, что к этому дню ягода достигает пика сочности и аромата.
Приметы погоды
По народным приметам, погоду можно предсказать по небу:
- Луна ярко-белая — к похолоданию и сухой погоде.
- Зеленоватый оттенок — через пару дней жди дождей.
- Если луна кажется больше обычного и словно в туманной дымке — будет холодно.
- Жёлтые тучи на небе — дождь уже близко.
Вывод
День памяти преподобного Сысоя Великого на Руси был связан с завершением посевных работ и почитанием святого как покровителя земледелия. Народные приметы этого дня помогали предсказывать погоду, а роса считалась целебной.
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