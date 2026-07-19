Если есть творог и клубника - готовим нежное желе: не десерт, а просто сказка - без лишних ингредиентов

Творог прекрасно подходит для приготовления разных десертов. Особенно быстро готовится творожное желе с клубникой. С этим десертом справится любая хозяйка.
Ингредиенты:
- творог - 200 г;
- вода - 50 мл;
- сметана - 150 мл;
- клубника - 100 г;
- желатин - 15 г;
- сахар - 100 г.
Приготовление:
Подготавливаем холодную воду, добавляем желатин и тщательно размешиваем. Оставляем на 15 минут, после чего подогреваем на плите до растворения. Кипятить желатин нельзя.
Выкладываем творог, сметану и сахар в миску, измельчаем с помощью погружного блендера. После этого вливаем желатин, хорошо размешиваем. Клубнику нарезаем дольками, выкладываем их в стеклянные креманки или стаканы, сообщает портал "Аймкук".
Заливаем творожную массу, выкладываем сверху остальную клубнику. Убираем креманки в холодильник минимум на 1 час - это необходимо для стабилизации желатина.
Готовый десерт нужно подавать в охлажденном виде. Это желе очень отличается от привычного сливочным вкусом. При желании клубнику можно заменить на другие ягоды.
Личный опыт
Иногда готовлю десерт без сахара, использую вместо него сахарозаменитель. Тогда желе становится менее калорийным.
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