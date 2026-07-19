Щепотка средства на ведро воды — и морковная муха склеит ласты: не пострадает ни один корнеплод, урожай будете вывозить тачками

Покупка качественных семян и выбор участка для выращивания моркови не всегда гарантируют получение желаемого урожая сочных корнеплодов. Существует риск потери урожая из-за вредителей, в частности морковной мухи. Чтобы обеспечить сохранность всего урожая рекомендуется предпринять меры, о которых рассказала агроном Ксения Давыдова.
Приготовление средства
По словам специалиста, эффективным методом борьбы с морковной мухой является применение специального раствора.
Нужно растворить одну столовую ложку острого перца в ведре воды. Этим раствором необходимо опрыскивать грядки с морковью. Такая обработка способствует отпугиванию вредителей.
Закрепление результата
Дополнительно, для укрепления моркови, нужно использовать другое простое средство. Потребуется три грамма марганца и три грамма борной кислоты, которые следует растворить в 10 литрах воды. Перед применением раствора грядки с морковью необходимо полить чистой водой для обеспечения равномерного распределения питательных веществ.
Объём в 10 литров раствора рассчитан на обработку площади в четыре квадратных метра.
Для повышения эффективности агроном рекомендует повторить процедуру через 21 день. Это позволит укрепить овощ и повысить его устойчивость к внешним воздействиям.
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