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Мудрые хозяйки добавляют зубную пасту в уксус и бед не знают: решение проблем по щелчку пальцев

Опубликовано: 19 июля 2026 00:30
 Проверено редакцией
Мудрые хозяйки добавляют зубную пасту в уксус и бед не знают: решение проблем по щелчку пальцев
Мудрые хозяйки добавляют зубную пасту в уксус и бед не знают: решение проблем по щелчку пальцев
Городовой ру
Домашнее средство для безупречной чистоты сантехники

Каждая хозяйка сталкивается с известковым налетом и застарелыми пятнами на раковине, душевой кабине и унитазе. Магазинные средства часто стоят недешево, а их агрессивный состав требует осторожности.

Впрочем, эффективный очиститель можно приготовить из компонентов, которые найдутся в каждой кухне и ванной. Автор Дзен-канала «Советы для дома» предлагает рецепт доступного состава.

Готовим состав

В удобной емкости смешайте 150 мл обычного уксуса, 1/2 ст. л. зубной пасы и 2 ст. л. соли. Все перемешайте, чтобы получилась однородная жидкость. Перелейте все в бутылочку с распылителем для удобного нанесения на любые поверхности.

Применяем для разных поверхностей

Приступайте к очистке раковины и смесителя: распылите состав и оставьте на 10–15 минут. Для стойких загрязнений смочите бумажное полотенце и приложите к проблемному участку на один час.

После этого обработайте поверхность влажной губкой, а если налет полностью не ушел, повторите процедуру. В завершение сполосните раковину водой и вытрите насухо. Для душевой кабины и плитки нанесите раствор, подождите четверть часа, затем обработайте мягкой губкой, смойте водой.

Для унитаза следуйте такому порядку:

  • Распылите средство на внутреннюю поверхность и оставьте действовать 30 минут;
  • Используйте ершик для механической очистки;
  • При необходимости повторите процедуру для достижения лучшего результата.

Вывод

Сочетание уксуса, зубной пасты и соли создает мощное чистящее средство, доступное по цене и простое в приготовлении. Оно эффективно удаляет налет, экономит ваш бюджет и бережно очищает сантехнику.

Личный опыт

Когда автор «Городового» Алина Владимирова впервые испытала этот раствор на своей старой раковине с многолетними разводами, эффект превзошел все ожидания. После 15-минутной выдержки поверхность засияла как новая, а смеситель избавился от белых отложений.

Ранее "Городовой" рассказывал, зачем класть гигиеническую прокладку в стиральную машину.

Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
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