Мудрые хозяйки добавляют зубную пасту в уксус и бед не знают: решение проблем по щелчку пальцев

Каждая хозяйка сталкивается с известковым налетом и застарелыми пятнами на раковине, душевой кабине и унитазе. Магазинные средства часто стоят недешево, а их агрессивный состав требует осторожности.
Впрочем, эффективный очиститель можно приготовить из компонентов, которые найдутся в каждой кухне и ванной. Автор Дзен-канала «Советы для дома» предлагает рецепт доступного состава.
Готовим состав
В удобной емкости смешайте 150 мл обычного уксуса, 1/2 ст. л. зубной пасы и 2 ст. л. соли. Все перемешайте, чтобы получилась однородная жидкость. Перелейте все в бутылочку с распылителем для удобного нанесения на любые поверхности.
Применяем для разных поверхностей
Приступайте к очистке раковины и смесителя: распылите состав и оставьте на 10–15 минут. Для стойких загрязнений смочите бумажное полотенце и приложите к проблемному участку на один час.
После этого обработайте поверхность влажной губкой, а если налет полностью не ушел, повторите процедуру. В завершение сполосните раковину водой и вытрите насухо. Для душевой кабины и плитки нанесите раствор, подождите четверть часа, затем обработайте мягкой губкой, смойте водой.
Для унитаза следуйте такому порядку:
- Распылите средство на внутреннюю поверхность и оставьте действовать 30 минут;
- Используйте ершик для механической очистки;
- При необходимости повторите процедуру для достижения лучшего результата.
Вывод
Сочетание уксуса, зубной пасты и соли создает мощное чистящее средство, доступное по цене и простое в приготовлении. Оно эффективно удаляет налет, экономит ваш бюджет и бережно очищает сантехнику.
Личный опыт
Когда автор «Городового» Алина Владимирова впервые испытала этот раствор на своей старой раковине с многолетними разводами, эффект превзошел все ожидания. После 15-минутной выдержки поверхность засияла как новая, а смеситель избавился от белых отложений.
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