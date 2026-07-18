Хайям о несправедливости этого мира: оказывается, виной тому мы сами – однако все можно исправить

Рубаи Омара Хайяма часто затрагивают вечные вопросы, такие как природа добра, зла и справедливости. В одном из своих произведений он выражает следующую мысль:
Были б добрые в силе, а злые слабы - Мы б от тяжких раздумий не хмурили лбы! Если б в мире законом была справедливость - Не роптали бы мы на превратность судьбы
Эти строки отражают стремление к идеальному мироустройству, в котором добродетель и справедливость являются основополагающими принципами. Хайям акцентирует внимание на несовершенстве существующего порядка, где зачастую зло превалирует над добродетелью. Подобное несоответствие вызывает у человека чувство горечи и побуждает к размышлениям о причинах такого мироустройства.
Философ подчеркивает, что отсутствие справедливости приводит к ощущению беспомощности перед лицом неизбежности.
Актуальность этих рубаи сохраняется и в наши дни, побуждая к осмыслению личной роли каждого из нас в формировании более справедливого общества.
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