С какими недостатками можно столкнуться в Ереване - не только климат: россияне недовольны

С каждым годом российские туристы все реже посещают Ереван, предпочитая другие направления. Нашлись моменты, которые их не устраивают в столице Армении.

Ереван всегда пользовался популярностью у туристов, так как он является столицей. Но в последнее время россияне все чаще сталкиваются с недостатками этого города. Их стоит разобрать подробнее.

Компактность города

Ереван можно назвать компактным, так как все туристические места находятся рядом друг с другом. Из-за этого посетить достопримечательности получится буквально за 1-2 дня. После этого каждый турист начнет передвигаться по одним и тем же местам.

Интересен только центр

Во многих городах занимательно изучать не только центр, но и другие районы. Но в Ереване такие локации являются однотипными, поэтому их не хочется исследовать.

Передвижение по городу

“В центре от одной локации до другой легко получалось дойти пешком, а если нужно было ехать дальше, то начинались сложности. Автобусы ходили хаотично, не по расписанию, выглядели довольно старыми, а оплатить проезд можно было только монетами, которых у меня никогда не было с собой”, - рассказала блогер Елизавета Хайлова на портале “ПСЖР”.

Жаркий климат

В летние месяцы здесь весьма жарко, но найти тень, уютные и прохладные места будет затруднительно. В Ереване мало парков и скверов, в которых можно было провести хотя бы несколько часов. В жару придется прятаться в магазинах и кафе.

Личный опыт

Мне понравилась компактность города, но вот насчет жары могу согласиться. Я была в Ереване в августе, когда на улице постоянно было солнечно и душно. Я плохо переношу жару, из-за чего летом сюда я больше не поеду. Лучше выбирать весну или осень.

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