Эпоха частных гидов и Кронштадта: Петербург в 2026 году стал богаче

Санкт-Петербург — это вечная классика. По свежим данным аналитиков, к лету 2026 года город уверенно держит второе место в стране по объему туррынка. Впереди только Москва, пишет "ДП" со ссылкой на аналитиков Контур.Фокуса.
Казалось бы, всё отлично: деньги текут рекой, гости довольны. Но если присмотреться, в туристическом бизнесе Северной столицы наметился штиль.
Почему Петербург перестал «расти вширь»?
Странный факт: при огромном потоке гостей число новых туристических компаний в Петербурге за полгода не выросло совсем. Прирост — 0%.
Почему так? Рынок в городе просто перенасыщен. Все главные ниши уже заняты крупными игроками. Открыть новое агентство в Питере сегодня — это как пытаться втиснуться в переполненный вагон метро.
Места мало, конкуренция бешеная.
При этом город не беднеет. За прошлый год туризм принес в бюджет Петербурга рекордные 800 миллиардов рублей. Это на 14% больше, чем раньше.
То есть старые компании работают эффективнее, а новые просто не рискуют заходить.
Новые лидеры: где сейчас «бум»?
Пока Петербург и Москва почивают на лаврах, в других регионах начался настоящий туристический взрыв.
- Ростовская область — абсолютный чемпион (+28,6% новых компаний). Регион стал главным логистическим узлом юга.
- Ленинградская область — растет почти на 5%. Люди всё чаще выбирают отдых на природе в глэмпингах и загородных клубах подальше от городской суеты.
- Мурманск и Дальний Восток — продолжают набирать обороты за счет любителей экзотики и «края света».
Прощай, офис, привет, частный гид!
Интересный тренд 2026 года: большие турфирмы (юрлица) потихоньку уступают место частникам (ИП).
Люди больше не хотят покупать стандартные путевки в пыльных офисах. Сейчас в моде:
- Индивидуальные гиды. Прирост в этом сегменте — более 8%. Мы хотим авторских экскурсий по крышам или парадным, а не скучных лекций из автобуса.
- Сервисы бронирования. Их стало почти на 50% больше. Мы привыкли всё делать сами через смартфон: от жилья до билетов в музеи.
Не только Эрмитаж: что нового покажут в Питере?
Власти понимают: на одном Медном всаднике далеко не уедешь. Поэтому город активно развивает «Новую туристическую географию».
Главная фишка 2026 года — Кронштадт. Проект «Остров фортов» практически завершен. Теперь это не просто закрытая военно-морская база, а огромный парк с музеями, набережными и отелями.
Кстати, о важном: по всей России сейчас активно продвигается проект «Пять морей и озеро Байкал». Это масштабный план по созданию новых курортов.
Петербург в этом тоже участвует — в Горской (курортный район) создают огромную марину для яхт и круглогодичный бассейн.
Подведем итог
Туристический рынок России становится более «человечным». Вместо огромных корпораций приходят местные гиды и удобные приложения.
Петербург остается главной витриной страны, но теперь он берет не количеством новых фирм, а качеством и новыми местами.
Ранее «Городовой» рассказывал как Кронштадт отмечает 330-летие флота.