Эпоха частных гидов и Кронштадта: Петербург в 2026 году стал богаче

По активности турбизнеса Петербург уступает только Москве.

Санкт-Петербург — это вечная классика. По свежим данным аналитиков, к лету 2026 года город уверенно держит второе место в стране по объему туррынка. Впереди только Москва, пишет "ДП" со ссылкой на аналитиков Контур.Фокуса.

Казалось бы, всё отлично: деньги текут рекой, гости довольны. Но если присмотреться, в туристическом бизнесе Северной столицы наметился штиль.

Почему Петербург перестал «расти вширь»?

Странный факт: при огромном потоке гостей число новых туристических компаний в Петербурге за полгода не выросло совсем. Прирост — 0%.

Почему так? Рынок в городе просто перенасыщен. Все главные ниши уже заняты крупными игроками. Открыть новое агентство в Питере сегодня — это как пытаться втиснуться в переполненный вагон метро.

Места мало, конкуренция бешеная.

При этом город не беднеет. За прошлый год туризм принес в бюджет Петербурга рекордные 800 миллиардов рублей. Это на 14% больше, чем раньше.

То есть старые компании работают эффективнее, а новые просто не рискуют заходить.

Новые лидеры: где сейчас «бум»?

Пока Петербург и Москва почивают на лаврах, в других регионах начался настоящий туристический взрыв.

Ростовская область — абсолютный чемпион (+28,6% новых компаний). Регион стал главным логистическим узлом юга.

— абсолютный чемпион (+28,6% новых компаний). Регион стал главным логистическим узлом юга. Ленинградская область — растет почти на 5%. Люди всё чаще выбирают отдых на природе в глэмпингах и загородных клубах подальше от городской суеты.

— растет почти на 5%. Люди всё чаще выбирают отдых на природе в глэмпингах и загородных клубах подальше от городской суеты. Мурманск и Дальний Восток — продолжают набирать обороты за счет любителей экзотики и «края света».

Прощай, офис, привет, частный гид!

Интересный тренд 2026 года: большие турфирмы (юрлица) потихоньку уступают место частникам (ИП).

Люди больше не хотят покупать стандартные путевки в пыльных офисах. Сейчас в моде:

Индивидуальные гиды. Прирост в этом сегменте — более 8%. Мы хотим авторских экскурсий по крышам или парадным, а не скучных лекций из автобуса. Сервисы бронирования. Их стало почти на 50% больше. Мы привыкли всё делать сами через смартфон: от жилья до билетов в музеи.

Не только Эрмитаж: что нового покажут в Питере?

Власти понимают: на одном Медном всаднике далеко не уедешь. Поэтому город активно развивает «Новую туристическую географию».

Главная фишка 2026 года — Кронштадт. Проект «Остров фортов» практически завершен. Теперь это не просто закрытая военно-морская база, а огромный парк с музеями, набережными и отелями.

Кстати, о важном: по всей России сейчас активно продвигается проект «Пять морей и озеро Байкал». Это масштабный план по созданию новых курортов.

Петербург в этом тоже участвует — в Горской (курортный район) создают огромную марину для яхт и круглогодичный бассейн.

Подведем итог

Туристический рынок России становится более «человечным». Вместо огромных корпораций приходят местные гиды и удобные приложения.

Петербург остается главной витриной страны, но теперь он берет не количеством новых фирм, а качеством и новыми местами.

Ранее «Городовой» рассказывал как Кронштадт отмечает 330-летие флота.