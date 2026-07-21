Городовой / Новости Петербурга / Эпоха частных гидов и Кронштадта: Петербург в 2026 году стал богаче
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Пирог без теста и духовки — картофель, творог и яйца, а вкус как у королевского блюда Полезное
Тайны за стеной: в Аничковом дворце нашли уникальный механизм XVIII века во время реставрации Новости Петербурга
Музыка фортов и приветы в любую точку страны: как Кронштадт отмечает 330-летие флота Новости Петербурга
Замочила раз в год в "волшебном" растворе – и кухонные полотенца белее снега на Эльбрусе: всю грязь и жир как ливнем смоет Новости Петербурга
Бензин, свет и порядок в поселках: Дрозденко ответил на то, что наболело у жителей Ленобласти Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Туризм Сад-огород Рецепты Лайфхак
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Эпоха частных гидов и Кронштадта: Петербург в 2026 году стал богаче

Опубликовано: 21 июля 2026 12:34
 Проверено редакцией
Эпоха частных гидов и Кронштадта: Петербург в 2026 году стал богаче
Эпоха частных гидов и Кронштадта: Петербург в 2026 году стал богаче
Global Look Press / Maksim Konstantinov
По активности турбизнеса Петербург уступает только Москве.

Санкт-Петербург — это вечная классика. По свежим данным аналитиков, к лету 2026 года город уверенно держит второе место в стране по объему туррынка. Впереди только Москва, пишет "ДП" со ссылкой на аналитиков Контур.Фокуса.

Казалось бы, всё отлично: деньги текут рекой, гости довольны. Но если присмотреться, в туристическом бизнесе Северной столицы наметился штиль.

Почему Петербург перестал «расти вширь»?

Странный факт: при огромном потоке гостей число новых туристических компаний в Петербурге за полгода не выросло совсем. Прирост — 0%.

Почему так? Рынок в городе просто перенасыщен. Все главные ниши уже заняты крупными игроками. Открыть новое агентство в Питере сегодня — это как пытаться втиснуться в переполненный вагон метро.

Места мало, конкуренция бешеная.

При этом город не беднеет. За прошлый год туризм принес в бюджет Петербурга рекордные 800 миллиардов рублей. Это на 14% больше, чем раньше.

То есть старые компании работают эффективнее, а новые просто не рискуют заходить.

Новые лидеры: где сейчас «бум»?

Пока Петербург и Москва почивают на лаврах, в других регионах начался настоящий туристический взрыв.

  • Ростовская область — абсолютный чемпион (+28,6% новых компаний). Регион стал главным логистическим узлом юга.
  • Ленинградская область — растет почти на 5%. Люди всё чаще выбирают отдых на природе в глэмпингах и загородных клубах подальше от городской суеты.
  • Мурманск и Дальний Восток — продолжают набирать обороты за счет любителей экзотики и «края света».

Прощай, офис, привет, частный гид!

Интересный тренд 2026 года: большие турфирмы (юрлица) потихоньку уступают место частникам (ИП).

Люди больше не хотят покупать стандартные путевки в пыльных офисах. Сейчас в моде:

  1. Индивидуальные гиды. Прирост в этом сегменте — более 8%. Мы хотим авторских экскурсий по крышам или парадным, а не скучных лекций из автобуса.
  2. Сервисы бронирования. Их стало почти на 50% больше. Мы привыкли всё делать сами через смартфон: от жилья до билетов в музеи.

Не только Эрмитаж: что нового покажут в Питере?

Власти понимают: на одном Медном всаднике далеко не уедешь. Поэтому город активно развивает «Новую туристическую географию».

Главная фишка 2026 года — Кронштадт. Проект «Остров фортов» практически завершен. Теперь это не просто закрытая военно-морская база, а огромный парк с музеями, набережными и отелями.

Кстати, о важном: по всей России сейчас активно продвигается проект «Пять морей и озеро Байкал». Это масштабный план по созданию новых курортов.

Петербург в этом тоже участвует — в Горской (курортный район) создают огромную марину для яхт и круглогодичный бассейн.

Подведем итог

Туристический рынок России становится более «человечным». Вместо огромных корпораций приходят местные гиды и удобные приложения.

Петербург остается главной витриной страны, но теперь он берет не количеством новых фирм, а качеством и новыми местами.

Ранее «Городовой» рассказывал как Кронштадт отмечает 330-летие флота.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью