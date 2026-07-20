Гладить нельзя, смотреть можно: почему питерские антикафе с капибарами и свинками попали под санкции

Капибары не входят в список животных, которых можно гладить.

В Петербурге прошла волна проверок необычных кафе и зоопарков.

Под раздачу попали заведения, где главными звездами были животные: «Ранчо Хрюнчо», «Пигги Плэйс» и популярное антикафе «Бар Капибар».

Выяснилось, что бизнес на «мимимишности» часто идет вразрез с законом.

Свинкам здесь не место?

На «Ранчо Хрюнчо» инспекторы нагрянули в мае. Оказалось, что заведение работает как зоопарк, но официальной лицензии на это у владельцев нет, пишет 78.ru.

Список нарушений впечатляет:

Нет документов на перевозку животных.

Нет специальных мест для хранения биоотходов.

Самое главное — нет разрешения показывать животных публике.

Итог: хозяйку оштрафовали на 40 тысяч рублей. Похожая история случилась и в «Пигги Плэйс» в июне. Там тоже нашли кучу нарушений и завели административное дело.

Капибары и «запрещенная терапия»

Самый громкий случай произошел с антикафе «Бар Капибар». Сейчас эти гигантские грызуны — настоящие звезды соцсетей.

В заведении предлагали услугу «капитерапия»: гости могли гладить животных и кормить их.

Но по закону делать этого нельзя. Капибары не входят в список животных, с которыми разрешен прямой контакт.

В дикой природе это довольно крупные звери, и их поведение в стрессе может быть непредсказуемым. Россельхознадзор пояснил: любоваться можно, а вот трогать и нарушать их покой — нет.

Почему это важно для нас

Проверки — это не просто придирки к бумажкам. В заведениях без лицензии никто не гарантирует, что животные привиты и здоровы.

А отсутствие контроля за биоотходами — это прямой путь к распространению инфекций в городе.

Так что, если соберетесь в «зверокафе», поинтересуйтесь наличием лицензии. А капибарами пока лучше любоваться со стороны — так безопаснее и для вас, и для животных.

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