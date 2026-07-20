Мечты о США разбились о реальность: 4 момента, которые россияне не в силах принять в Америке

Находятся люди, которые мечтают переехать в США. Они представляют большие зарплаты, значительные возможности, океан, небоскребы, перспективы во всем. Но реальность оказывается совершенно другой

Блогер рассказала на дзен-канале “Лайк, Трэвел, Путешествия” о своем друге, который несколько лет назад переехал жить в США. Он сначала восхищался страной, а потом смог найти у нее несколько недостатков, к которым русскому человеку привыкнуть не получится.

Странный стиль общения

Американцы выглядят очень доброжелательными, ведь они могут здороваться, улыбаться, хвалить внешний вид и разговаривать с незнакомыми людьми. Но позже становится ясно, что эти диалоги являются пустыми. На самом деле жители США не любят, когда кто-то делится с ними проблемами, сложностями. Их это совершенно не интересует. Россияне более душевные в этом плане.

Боязнь сказать лишнее слово

Американцы осторожны в своих взглядах и выражениях. Они опасаются неудачно пошутить, не так посмотреть на кого-то, выразить непопулярное мнение. Именно так становится понятно, что никакой свободы слова там нет. Местные не чувствуют этого, но приезжим приходится привыкать.

Американская еда

Первое время все бургеры, панкейки, стейки, соусы, завтраки, картошка кажутся вкусными и интересными. Но от такой еды можно быстро устать. Найти нормальную пищув местных заведениях - сложная задача. Здесь все слишком жирное, сладкое, соленое.

Медлительность

“Еще одна вещь, которая бесит друга в Америке, — медлительность в решении самых обычных вопросов. Он говорит, что в США многие процессы тянутся гораздо дольше, чем хотелось бы. Это касается и обслуживания, и разных бытовых вопросов, и работы с документами, и общения с компаниями, и ремонта, и доставки, и вообще всех сфер жизни”, - сообщил источник.

Личный опыт

Автор "Городового" Полина Аксенов не жила в Америке, но посещала ее как турист. Еду здесь действительно сложно назвать здоровой, поэтому с питанием возникали проблемы. Остальных сложностей не заметила.

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