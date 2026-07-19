Город, в котором сохранился дух русской глубинки - основан в 1381 году: где находится, что посмотреть

На территории России городов, в которых сохранился дух русской глубинки, не так уж и много. Советуем отправиться в город Чухлома, который находится в Костромской области.
Как добраться
В городе нет аэропорта, поэтому придется приехать в Кострому, после чего отправиться в Чухлому на автобусе. Подойдет и железнодорожный транспорт. Отправляйтесь из Москвы до Галича, после чего до Чухломы останется всего 50 км.
Что означает название города
Название города имеет финно-угорские корни. Его значение - вода, река, водный сток.
Достопримечательности
- Краеведческий музей. Здание было построено в 1916 году. Здесь можно узнать историю Чухломы, увидеть выставки, посвященные развитию города.
- Чухломское озеро. Водоем имеет ледниковое происхождение. Впервые о нем упомянули в летописи XIV века. Озеро интересно как для туристов, так и для исследователей.
- Чухломская крепость. В XV-XVII веках на территории парка находилась крепость, которая была нужна ради обороны города. Сооружение сгорело в 1727 году, после чего его не стали восстанавливать.
- Памятный камень “600 лет Чухломе”. В 1981 году город отпраздновал 600-летний юбилей, после чего в центре был установлен памятник.
- Терем Поляшова в Погорелово. Рядом с Чухломой находится деревня, в которую стоит заглянуть ради деревянного особняка, являющегося образцом русского деревянного зодчества, сообщает tur-ray.ru.
Какие православные святыни стоит посетить
- Церковь Спаса Преображения;
- Церковь Успения Пресвятой Богородицы;
- Авраамиев Покровский Городецкий монастырь;
- Святой источник Авраамия Галичского.
Личный опыт
При посещении Костромы местные жители рассказали мне о Чухломе, поэтому я решила туда съездить на автобусе. Город очень маленький, но уютный, чистый. В нем спокойно и красиво. Этого чувства очень не хватает в привычных мегаполисах.
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