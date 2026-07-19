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Город, в котором сохранился дух русской глубинки - основан в 1381 году: где находится, что посмотреть

Опубликовано: 19 июля 2026 23:16
 Проверено редакцией
Город, в котором сохранился дух русской глубинки - основан в 1381 году: где находится, что посмотреть
Город, в котором сохранился дух русской глубинки - основан в 1381 году: где находится, что посмотреть
Legion-Media
Российский город, который богат на достопримечательности

На территории России городов, в которых сохранился дух русской глубинки, не так уж и много. Советуем отправиться в город Чухлома, который находится в Костромской области.

Как добраться

В городе нет аэропорта, поэтому придется приехать в Кострому, после чего отправиться в Чухлому на автобусе. Подойдет и железнодорожный транспорт. Отправляйтесь из Москвы до Галича, после чего до Чухломы останется всего 50 км.

Что означает название города

Название города имеет финно-угорские корни. Его значение - вода, река, водный сток.

Достопримечательности

  • Краеведческий музей. Здание было построено в 1916 году. Здесь можно узнать историю Чухломы, увидеть выставки, посвященные развитию города.
  • Чухломское озеро. Водоем имеет ледниковое происхождение. Впервые о нем упомянули в летописи XIV века. Озеро интересно как для туристов, так и для исследователей.
  • Чухломская крепость. В XV-XVII веках на территории парка находилась крепость, которая была нужна ради обороны города. Сооружение сгорело в 1727 году, после чего его не стали восстанавливать.
  • Памятный камень “600 лет Чухломе”. В 1981 году город отпраздновал 600-летний юбилей, после чего в центре был установлен памятник.
  • Терем Поляшова в Погорелово. Рядом с Чухломой находится деревня, в которую стоит заглянуть ради деревянного особняка, являющегося образцом русского деревянного зодчества, сообщает tur-ray.ru.

Какие православные святыни стоит посетить

  • Церковь Спаса Преображения;
  • Церковь Успения Пресвятой Богородицы;
  • Авраамиев Покровский Городецкий монастырь;
  • Святой источник Авраамия Галичского.

Личный опыт

При посещении Костромы местные жители рассказали мне о Чухломе, поэтому я решила туда съездить на автобусе. Город очень маленький, но уютный, чистый. В нем спокойно и красиво. Этого чувства очень не хватает в привычных мегаполисах.

Ранее портал "Городовой" рассказал, к каким вещам не получится привыкнуть в Финляндии.

Автор:
Полина Аксенова
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