«Пиксельный» взгляд и ручки-невидимки: рассматриваем в деталях новый кроссовер Jeland J7 из Шушар

Это вторая модель бренда Jeland.

В российском автопроме — очередное пополнение. В Санкт-Петербурге, на знаменитом заводе в Шушарах, официально запустили в производство нового бренда Jeland.

В продажу поступил среднеразмерный кроссовер под индексом J7, сообщили в компании.

Откуда «ноги растут»?

Если внешность J7 кажется вам знакомой, вам не кажется. Секрета тут нет: Jeland J7 — это близнец популярного китайского кроссовера Jaecoo J7.

Машины собирают у нас по полному циклу. Это значит, что завод в Шушарах прошел серьезную перенастройку, чтобы выпускать автомобили именно под новым российским брендом.

Как он выглядит и что внутри?

Машина получилась стильной: строгие линии, «рубленый» силуэт и модные сейчас выдвижные ручки дверей, которые выезжают автоматически. Оптика светодиодная, с необычным «пиксельным» рисунком — выглядит современно.

В салоне всё по канонам 2026 года:

Огромный вертикальный планшет на 13,2 дюйма (заменяет почти все кнопки).

Двухзонный климат-контроль.

Полный «зимний пакет» — греется всё, что нужно в нашем климате.

Приятные мелочи: багажник с электроприводом и дистанционный запуск двигателя (зимой скажете «спасибо»).

Техника: проверенные решения

Под капотом без сюрпризов, и это скорее плюс. Здесь стоит турбомотор объемом 1,6 литра. Он работает в паре с 7-ступенчатым «роботом».

Есть два варианта на выбор:

Передний привод: 150 лошадиных сил. Подойдет для города и спокойной езды. Полный привод: 186 лошадиных сил. Здесь уже есть 7 режимов езды для разного бездорожья.

Сколько стоит и какие версии?

Цены стартуют с отметки 2 849 000 рублей за базовую версию «Комфорт» (с учетом акций можно скинуть до 2,649 млн).

Если хочется максимума, есть версия «Престиж». Там добавят панорамную крышу, вентиляцию сидений и крутую систему камер «540 градусов» (это когда вы видите даже то, что происходит под колесами).

Топовый полноприводный вариант обойдется в 3 349 000 рублей.

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