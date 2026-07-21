Народные приметы на 21 июля: что можно и что нельзя в день Прокопия Жнеца, чтобы не навлечь беду

21 июля не планируют поездки и не начинают новых дел, чтобы избежать неудач. Утренний ливень — к богатому урожаю, а дождь без ветра — к долгому ненастью.

21 июля православные отмечают день явления иконы Богородицы и чтят память великомученика Прокопия. В народе эту дату прозвали Прокопий Жнец — с неё начинали уборку ржи. С этим днём связано немало примет и запретов: предки верили, что их нарушение может принести болезни и нужду, пишет "МК в Бурятии".

Чего нельзя делать 21 июля

В этот день не рекомендуется выполнять тяжёлую физическую работу, особенно женщинам — уборка может привести к потере благополучия и семейным ссорам. Супругам не стоит выяснять отношения и предъявлять взаимные претензии, чтобы не навлечь болезнь на близкого человека. Не следует начинать новые дела, совершать крупные покупки, подписывать важные документы или отправляться в дальнюю дорогу — всё это может обернуться неудачей или финансовыми потерями. Если поездка неизбежна, стоит взять с собой икону или оберег.

Запрещается жаловаться на жизнь — это может усугубить ситуацию, хвастаться достижениями, чтобы не сглазить, и обсуждать других за спиной. Нельзя ломать ветки берёзы — это может привести к болезни. Девушкам не рекомендуется гадать на женихов, чтобы не остаться одинокими, а также примерять вещи и украшения незамужних подруг.

Что можно делать

В церковный праздник принято посещать храм, молиться святым и просить о помощи в мирских делах. Хорошо подать милостыню нуждающимся или помочь родственникам. Можно приглашать гостей или самим навещать близких, но стоит избегать жирной пищи и алкоголя. Разрешены небольшие обновки для себя и детей — скромные покупки в этот день не возбраняются.

Приметы погоды

По приметам на Прокопия Жнеца предсказывали, каким будет Ильин день 2 августа:

Если пчёлы злые или небо с утра чистое — жди жары.

Обильная роса сулит сухую погоду до конца июля.

Утренний дождь — к хорошему урожаю зерна.

Вечерний — затянется не меньше чем на сутки, а дождь без ветра — к долгому ненастью. Тепло вернётся не раньше начала августа.

Вывод

В день Прокопия Жнеца не следует планировать важные дела, поездки и крупные покупки — это может привести к неудачам. Церковный праздник лучше провести в молитве, помощи близким и лёгком отдыхе.

Ранее мы рассказывали о приметах для путешественников.