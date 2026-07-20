Присядьте на дорожку и скажите: главные слова, которые защитят в пути

Перед дальней дорогой существует множество примет: о поездке не рассказывают заранее, не моют голову и не возвращаются, чтобы не навлечь беду.

Собираясь в дальнюю дорогу, многие слышали напутствие «присесть на дорожку». Однако это лишь один из множества ритуалов, которые, по народным поверьям, помогают отвести беду и сделать путь благополучным. В разных культурах сложились схожие приметы, связанные с путешествиями, и большинство из них до сих пор живы в памяти старшего поколения, пишет "БЕЛНОВОСТИ".

Чего нельзя делать перед поездкой

Одна из самых распространённых примет гласит: о предстоящем путешествии нельзя рассказывать заранее. Считается, что недоброжелатели могут сглазить или навлечь беду. Перед важной дорогой не рекомендуют мыть голову — по поверьям, вместе с водой смывается энергия, что может привести к головным болям и упадку сил в пути. Также нельзя ничего зашивать: это «зашивает» добрую энергию, оставляя лишь негатив, притягивающий неприятности.

Если пришлось вернуться

Возвращаться домой, уже выйдя из дома, — плохая примета. Но если это случилось, советуют посмотреться в зеркало перед повторным выходом. Считается, что такой ритуал «забирает» негативную энергию и оставляет её в доме, а не в дороге. При выходе не рекомендуется оглядываться — злая энергия может увязаться следом.

Как проводить и как защититься

Чтобы защитить близкого в пути, его крестят вслед и читают молитву. Во время «приседания на дорожку» произносят слова: «Пусть путь будет без ям и кочек, а дорожка спокойной и безбедной». По поверьям, так просят благословения у Домового. Накануне путешествия его задабривают угощением — печеньем или конфетами с молоком на блюдце.

Современный взгляд

В современном мире многие приметы утратили силу, и мало кто им следует. Однако даже скептики согласны: перед дорогой важно успокоиться, собраться с мыслями и настроиться на хорошее. Уверенность в себе и позитивный настрой — лучшие спутники в любой поездке.

Вывод

Дорожные приметы — часть народной культуры, отражающая желание защитить путника от бед. Некоторые из них, как «присесть на дорожку» и благословение вслед, сохранились до наших дней. Главное — не бояться, верить в лучшее и не забывать о здравом смысле.

Ранее мы рассказывали о народных приметах в Сысоев день.