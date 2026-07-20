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Блох в курятнике больше нет: опрыскайте птичник народным средством — и несушки будут счастливы

Опубликовано: 20 июля 2026 19:17
 Проверено редакцией
Блох в курятнике больше нет: опрыскайте птичник народным средством — и несушки будут счастливы
Блох в курятнике больше нет: опрыскайте птичник народным средством — и несушки будут счастливы
Городовой ру
Как защитить домашнюю птицу от паразитов

Распространение блох в курятниках является частой проблемой. Особенно часто паразиты активизируются в осенне-зимний период, когда птицы содержатся в ограниченном пространстве. Насекомые быстро размножаются, негативно влияя на здоровье птиц.

Почему опасны блохи

Куры, пораженные блохами, сильно теряют в весе, ухудшается яйценоскость. Птицы демонстрируют повышенную нервозность, а на теле можно заметить наличие расчесов.

Методы борьбы с паразитами

Существует ряд народных методов, способствующих эффективной борьбе с блохами в курятнике. Для достижения наилучшего результата лучше применять их комплексно.

В качестве первого шага нужно обработать гнезда и полы золой, которая является эффективным дезинфицирующим средством и отпугивает блох. Также необходимо установить емкости с золой для купания птиц, что поможет им избавиться от паразитов.

Полынь является эффективным репеллентом против блох: сухие ветки можно разместить по периметру курятника и в гнездах. При отсутствии полыни можно использовать эфирные масла лаванды или чайного дерева.

Необходимо добавить несколько капель в воду, затем перелить полученный раствор в бутылку с распылителем и обработать им сарай и гнезда.

Эти меры позволят эффективно устранить блох в курятнике в кратчайшие сроки. Важно отметить, что поддержание чистоты является важнейшим фактором: борьба с паразитами в антисанитарных условиях не принесет желаемого результата. Перед началом обработки необходимо провести тщательную уборку, проветрить помещение курятника, и только после этого приступать к вышеописанным действиям.

Ранее мы рассказали, зачем добавлять лук в кормушки курам.

Автор:
Ксения Давыдова
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