В машине +40, а кондиционер сломался — дедовские трюки охладят салон не хуже

Пять простых способов охладить машину в жару без кондиционера: влажная ткань, холодная вода, правильная одежда, теневой маршрут и проветривание.

Летний зной превращает машину, оставленную на солнце, в настоящую печку. Если кондиционер сломался или его нет, поездка становится невыносимой. Но даже в такой ситуации можно облегчить себе жизнь, используя простые и доступные методы, пишет Pravda.ru.

Влажная ткань на вентиляцию — простой испаритель

Мокрое полотенце или салфетка, повешенная на решётку вентиляции, работает как природный охладитель. Воздух, проходя через влажную ткань, отдаёт часть тепла на испарение воды и становится прохладнее. Эффект заметен, но недолговечен: в жару ткань высыхает за 10–15 минут, поэтому её придётся смачивать снова. Лучше всего способ работает на ходу, когда воздух циркулирует активно.

Холодная вода — спасение для тела

Бутылка с ледяной водой из холодильника — это не только питьё, но и экстренный способ охладиться. Если приложить её к шее, вискам или запястьям, жар отступает почти мгновенно: в этих местах сосуды подходят близко к коже, и холод быстро передаётся организму. Пить воду тоже нужно — но небольшими глотками, чтобы не перегружать желудок.

Одежда и маршрут тоже имеют значение

В жару лучше носить свободную одежду из натуральных тканей — хлопка или льна. Они дышат, не прилипают к телу и помогают телу сохранять нормальную температуру. Если предстоит встреча в строгом костюме, стоит взять его с собой в чехле и переодеться перед входом в здание.

Дорога в жару — это не только про время. Гораздо комфортнее ехать по улицам с деревьями или высотными зданиями, чем по открытому шоссе. И лучше избегать пробок: стоять на солнце без движения тяжелее всего.

Проветривание перед поездкой — обязательный ритуал

Прежде чем садиться в машину, стоит открыть все двери и подождать 1–2 минуты, пока из салона выйдет раскалённый воздух. Затем можно трогаться с открытыми окнами — ветер создаст ощущение свежести. Когда станет чуть легче, стёкла лучше поднять, чтобы не перегреваться от солнечных лучей через стекло.

Личный опыт автора

Как-то кондиционер в моей машине умер в первый же день отпуска. Снаружи было +35, внутри — как в бане. Бутылка с водой стала моим постоянным спутником — я прижимала её к шее и пила по чуть-чуть. Самым разумным оказался совет мужа: он проложил маршрут через парковую зону, где деревья давали тень, и в объезд пробок. Мы потратили на дорогу на 20 минут больше, но не выбились из сил.

Вывод

Пять простых приёмов — влажная ткань, холодная вода, правильная одежда, теневой маршрут и проветривание — могут серьёзно облегчить поездку в жару без кондиционера. Они не требуют денег, доступны каждому и действительно работают.

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