1/2 стакана на стенки — и ванна станет белее первого снега: ни налета, ни ржавчины — сверкает даже в темноте

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У меня в ванной теперь все белоснежное: это не магия, а всего лишь порошок, который я нашел рядом с сахаром

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Соль за десять рублей и соль за тысячу: стоит ли петербуржцам переплачивать за гималайскую

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