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1/2 стакана на стенки — и ванна станет белее первого снега: ни налета, ни ржавчины — сверкает даже в темноте

Опубликовано: 20 июля 2026 03:45
 Проверено редакцией
1/2 стакана на стенки — и ванна станет белее первого снега: ни налета, ни ржавчины — сверкает даже в темноте
1/2 стакана на стенки — и ванна станет белее первого снега: ни налета, ни ржавчины — сверкает даже в темноте
Городовой ру
Дешевое средство для очистки ванны.

Ванна – лицо хозяйки. Мыльный осадок, известковые разводы и ржавые подтеки превращают белоснежную чашу в унылое зрелище. Агрессивная химия часто дорога и токсична, а народные средства кажутся бессильными. Впрочем, есть бюджетный рецепт, который возвращает акрилу и чугуну первозданный блеск без лишних затрат. Им поделилась опытный лайфхакер Марина Жукова.

Приготовление рабочего состава

Возьмите половину стакана соли, полный стакан стирального порошка (только для ручной стирки) и 20 граммов лимонной кислоты. Тщательно смешайте все компоненты до однородности. Пересыпьте полученный порошок в удобную банку с крышкой, в которой заранее сделайте небольшие отверстия — так состав будет удобно дозировать.

Нанесение и время воздействия

Перед применением ополосните ванну теплой водой, чтобы поверхность стала слегка влажной. Равномерно распределите приготовленную смесь по стенкам, уделяя особое внимание местам с ржавчиной и темными разводами. Оставьте состав на 15 минут.

Завершающая обработка

По истечении времени пройдитесь по стенкам мягкой губкой или щеткой, слегка надавливая на загрязненные участки. Затем тщательно сполосните ванну большим количеством воды. В результате вы увидите чистую, сияющую поверхность без следов налета.

Личный опыт

Автор «Городового» Алина Владимирова перепробовала множество гелей, но ржавые потоки на стыках никак не уходили. Этот рецепт подсказала соседка. После первого же применения не осталось ни разводов, ни ржавчины, а ванна засияла как в день покупки.

Ранее "Городовой" рассказывал, зачем мудрые хозяйки смешивают зубную пасту и уксус.

Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
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